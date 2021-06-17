Nişan ve kına gecesi yasakları ne zaman bitecek? Çiftlerin gözü 1 Temmuz'da

Nişan ve kına gecesi yasakları ne zaman bitecek? Çiftlerin gözü 1 Temmuz'da

Düğünlerde normalleşme adımları kapsamında yeni kararlar alırken, gözler nişan ve kına gecelerine dair yasaklara çevrildi. Peki nişan yasakları bitti mi? Kına gecesi yapmak serbest mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri, düğünler, nişan ve kına gecelerine ara verilmişti.

1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

Belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleşen merasimlerle ilgili bir son dakika kararı alındı. 15 Haziran'dan itibaren düğün törenlerinde kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak nişan ve kına geceleri için tarih ertelendi.

Evlenecek olan çiftler, merasimlerle ilgili kararları yakından takip ediyor. Peki nişan ve kına gecesi yasakları ne zaman bitecek? İşte detaylar..

NİŞAN / KINA GECESİ YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Kademeli normalleşme süreciyle beraber bugün düğünlerde uygulanan bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Ancak nişan ve kınalar için tarih ertelendi. Buna göre 1 Temmuz'dan sonra nişan ve kına gibi etkinliklere izin verilecek.