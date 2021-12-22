Noel 2022 ne zaman, hangi gün? Yılbaşı ve noel farkı...

Noel 2022 ne zaman, hangi gün? Yılbaşı ve noel farkı...

Yılbaşı ve noel arasındaki farklar her sene tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki noel ve yılbaşı farkı nedir? Noel 2022 ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

2021 yılının son günlerini yaşarken, her sene gündeme gelen yılbaşı ve noel hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

Yurt dışında Aralık ayının son haftasında kutlanmaya başlanan Noel'in ne zaman olduğu merak konusu. Christmas olarak da bilinen noel ne zaman, hangi gün, yılbaşından farkı nedir sorgulanıyor.

20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır.

Peki noel nedir, ne zaman kutlanır, yılbaşı ile noel arasındaki farklar nelerdir, işte detaylar..

NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder.

Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri (Süryani, Habeş, Kıpti) Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bu sene noel 25 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor.

NOEL İLE YILBAŞI ARASINDAKİ FARK

Christmas olarak da bilinen Noel Bayramı genellikle yılbaşı ile karıştırılıyor. Ancak Noel ve yılbaşı aynı şey değil. Noel, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayramdır.

Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen addır.

Noel dini bir özellik taşırken, yılbaşı yalnızca yeni bir seneye başlangıcın kutlamasıdır.