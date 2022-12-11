'Noel Baba' kostümünün fiyatı arttı

Yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenlerin tercih ettiği Noel Baba kostümü, şapkası ve yapay sakalının fiyatı, geçen yıla göre 2 kat arttı. Bir kostüm 900 liraya alıcı buluyor.

Koronavirüs kısıtlamaları sonrasındaki ilk yılbaşı gecesinde evde ailesi ve misafirleriyle yeni yılı karşılayacaklar kutlama için hazırlıklara başladı.

Aile üyeleriyle yılbaşı akşamının heyecanını yaşamayı planlayanların evdeki süsleme için ilk tercihi, “Noel Baba” kostümü ile sakalı oldu.

Fiyatı iki katına çıktı, yine de ilgi görüyor

Antalya'da doğup, öldüğüne inanılan ve mezarı Demre'de bulunan 'Noel Baba' St. Nikholaos'u yaşatmak için giyilen kostümler, bu yıl iki kat daha pahalı…

Buna rağmen hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ve bu mağazaların internet siteleri yoğun ilgi görüyor.

Yılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre ve hediye paketleri de en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.

Kostüm 900 liraya satılıyor

Yeni yıl süslemesi satan mağaza işletmecisi Charlotte Öztürk, Türk ve yabancı müşterilerinin yılbaşı kutlamalarında ve hediyelik eşya olarak Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

DHA’ya konuşan Öztürk, “Fiyatlarda geçen yıla göre 2 kat artış oldu. En çok satılan Noel Baba şapkasının fiyatı 50 lira, sakalı ise 80 lira. Kostüm 900 liraya satılıyor.” dedi.