Noel ne zaman kutlanıyor? Noel ve yılbaşı arasındaki fark nedir?

Noel ne zaman kutlanıyor? Noel ve yılbaşı arasındaki fark nedir?

Aralık ayının son haftasında kutlanan noel, ülkemizde yılbaşı ile karıştırılıyor. Peki Noel ve yılbaşının farkı ne? Neden farklı zamanlarda kutlanıyor?

2022 yılının bitimine kısa bir zaman kala, vatandaşların gündeminde yılbaşı günü yer alıyor.

Birçok aile yılbaşı günü için hazırlıklar yaparken, bazıları sessiz sakin bir şekilde yeni yıla girmeyi tercih ediyor.

Aralık ayının son haftasında kutlanan Noel Bayramı, ülkemizde yılbaşı gününe uyarlanmış bir şekilde kutlanıyor.

Noel ağaçları Pagan geleneklerinden gelen bir ritüeldir. Yılbaşı günlerinde ağaç süslemek tartışmalara yol açıyor.

Çoğu zaman yılbaşı ile Noel karıştırılıyor. Peki neden farklı günlerde kutlanıyor? Yılbaşı ve Noel'in farkı nedir? İşte merak edilenler...

Yılbaşı ve Noel farkı nedir?

Noel, Hristiyanlar tarafından Hz.İsa'nın doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı bayramdır. Yılbaşı ise, yeni yılı karşılamak için kutlanır. Günümüzde yılbaşı ve Noel sıklıkla karıştırılmaktadır.

Noel ne zaman kutlanır?

Noel arifesi 24 Aralık'tır ve 25 Aralık'ta başlayan bayram hafta boyunca devam eder.