Normale dönüş başladı: AVM'ler kaça kadar açık? AVM çalışma saatleri 2021

1 Temmuz itibariyle kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri için de çalışma saatleri güncellendi. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte AVM'ler kaçta kapanıyor merak ediliyor.

Haziran ayını geride bırakırken aşılamada 50 milyona yaklaşıldı. Aşıların etkisi vaka sayılarına olumlu yansırken, birçok yasak da beraberinde sonra erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esneme kararları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz normalleşme genelgesi ise uygulamaya koyuldu.

Bugün itibariyle sokağa çıkma kısıtlamlası sona ererken, iş yerlerinin faaliyetleri ve çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda alıveriş merkezlerinin açılış kapanış saatleri değişti.

AVM'ye gidecek olanlar "AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık?" sorularını araştırıyor.

İşte normalleşmenin 3. etabında AVM çalışma saatleri 2021..

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

1 Temmuz sonrası İçişleri Bakanlığı yeni genelgesi çerçevesinde yasaklar kalkacak. AVM çalışma saatleri eskisi gibi rutin çalışma şekline geri dönecek. AVM'ler yine saat 10.00 ve 22.00 arasında çalışacak.

Haziran ayının bitişi ve Temmuz başıyla beraber AVM'lerde Pazar günü yasağı da kalktı. AVM'ler artık hafta içi ve hafta sona her gün ziyaretçi kabul edecek.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 10.00 - 22.00

Hafta sonu: 10.00 -22.00