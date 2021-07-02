Kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla birlikte, kafelerde yoğunluk yaşandı. Müşteriler ve işletme sahipleri durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

Türkiye'de normalleşmenin 3. etabına geçilmesinin ardından, yasaklar tamamen kaldırıldı.

Aşılamanın 50 milyona ulaşması ve vefat sayılarının düşmesi özlediğimiz normal günleri geri getirdi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde de vatandaşlar, kısıtlamaların kalktığı ilk günde kafeleri doldurdu.

"YOĞUNLUK GAYET İYİ DURUMDA"

İşletmeci Sinan Ateşçi, "İnsanlar ne kadar özlemiş ki havanın bu kadar sıcak olmasına rağmen kalkmıyorlar.

Çünkü insanlara bıkkınlık gelmişti. Birçok insanın psikolojisi bozulmuştu. Bugünden itibaren daha güzel günler bizi bekliyor.

İlk güne göre yoğunluk gayet iyi durumda." dedi.

Normalleşmede 3. etap başladı: Bakırköy'de kafeler doldu ViDEO

"AŞILAMA BİTENE KADAR GELMEM"

Sezer Başpınar, "Kafede oturdum ama yoğunluktan şikayetçiyim biraz. Çok sıkışık oturuluyordu. Bunu sağlıklı bulmuyorum.

Masaları birer boşluk bırakabilirlerdi. Yoğunluk çok fazlaydı.

Ayakta sıra bekleyenler vardı. Ben, aşılama bitene kadar gelmeyi düşünmüyorum." dedi.