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    Nüfus Müdürlüğü'nden nasıl randevu alınır? Yeni Kimlik, ehliyet ve pasaport randevu alma ekranı..

    Nüfus Müdürlüğü'nde işi olan vatandaşlar nasıl randevu alınacağını araştırıyor. İşte Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alma yöntemleri..
    • 24.11.2022 - 10:38
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    Nüfus Müdürlüğü'nden nasıl randevu alınır? Yeni Kimlik, ehliyet ve pasaport randevu alma ekranı..

    Yeni kimlik, ehliyet ve pasaport başvuruları nüfus müdürlükleri tarafından alınmaktadır. Kimlik, ehliyet veya pasaportunuzu yenilemek için nüfus müdürlüklerine gitmeniz gerekmektedir.

    Başvuru yapmadan önce nüfus müdürlüklerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. Vatandaşlar konuyla alakalı internette arama yapıyorlar. Randevularınızı ikametgah adresinizin bulunduğu ilçeden alma zorunluluğu yoktur.

    Nüfus müdürlüklerinden randevu almanın üç farklı yolu bulunuyor. İnternet sitesi üzerinden, telefonla arayarak veya uygulama aracılığıyla randevu oluşturabilirsiniz.

    İnternet sitesi aracılığıyla

    Randevu oluşturmak için"https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/randevu-al" adresini ziyaret edebilirsiniz. Burada ilk olarak randevu türünü seçmeniz gerekiyor. Hangi işlemi yapacaksınız o bölüme tıklayarak randevu oluşturabilirsiniz.

    Nüfus Müdürlüğü nden nasıl randevu alınır? Yeni Kimlik, ehliyet ve pasaport randevu alma ekranı.. #1

    Uygulama üzerinden

    NVİ Mobil uygulamasını telefonlarınıza indirerek uygulama üzerinden kolaylıkla randevu alabilirsiniz.

    Telefon aracılığıyla

    Nüfus Müdürlüğü randevu alma işlemlerinizi Alo 199 hattını arayarak kolaylıkla yapabilirsiniz.

    Randevu saatinizde Nüfus Müdürlükleri'ne giderek sıra-matikten sıra almanız gerekmektedir. Bu sıra aracılığıyla işleminizi yaptırabilirsiniz..

     

     


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