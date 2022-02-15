Nüfusmatik nedir, nasıl kullanılır? e-İmza yükleme işlemi...

81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan nüfusmatiklerin nasıl kullanılacağı merak ediliyor. e-İmza yüklemeye yarayan nüfusmatik nedir, nasıl kullanılır haberimizde...

İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen ve 10 Ocak tarihinde 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan “Nüfusmatik” uygulaması, ülke genelinde yaygınlaştırıldı.

Nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikler üzerinden bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem yaptı.

Nüfusmatik kullanmak isteyen vatandaşlar, nasıl işlem yapacağını araştırıyor.

Peki, Nüfusmatik nedir, ne işe yarar? E-İmza yükleme nasıl yapılır? İşte detaylar...

NÜFUSMATİK NASIL KULLANILIR?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, "Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, "kimlik kartı işlemleri (bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme gibi), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme ve randevu işlemlerini" gerçekleştirebiliyor.

Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.