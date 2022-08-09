Nuh Peygamber'in ibretlik hikayesi: Nuh Tufanı

Her yıl muharrem ayı ve aşure zamanı geldiğinde akla Nuh Aleyhisselam'ın tufanı ve gemide pişirilen aşure gelir. Nuh Tufanının nasıl meydana geldiğini ve aşure ile bağlantısını bu yazıda anlattık...

Nuh Tufanı, Allah'ın yolundan gidenlerin kurtulduğu, Allah'ı inkar edenlerin ise ahirete kalmadan bu dünyada helak olduğunun göstergesi olan bir hadisedir. Tıpkı Lut kavminin, Lut Aleyhisselam'ı dinlemediği ve cezalarının ahirete kalmayıp, başlarına gökten balçık yağması gibi...

Hz. Nuh; eşini, çocuklarını ve de gelinlerini bu gemiye alacak; her türlü hayvandan bir dişi bir erkek olmak üzere ikişer tane, temiz sayılan bazı hayvanlardan da yedişer tane alıp gemiye binecek. Yenebilecek ne varsa, soyların tükenmemesi için de gemiye depolayacak...

Tufan çıktıktan, 40 gün kırk gece dünyayı sular seller kapladıktan, bütün zararlı canlılar öldükten sonra Hz. Nuh'un gemisindekiler iyi canlar olarak dünyada kalacak ve hayat devam edecek... Bu hikaye Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle anlatılır...

Nuh Tufanı nasıl meydana geldi?

Nuh Tufanı, Kur'an-ı Kerim'de en güzel şekilde açıklanmıştır. İşte ayetler ve hadislerle Nuh Tufanı...

İbn-i Abbâs’tan rivâyete göre gemiye insanlardan 80 kişi bindi. Âdem Aleyhisselâm’ın Cebrâîl tarafından getirilen “Tâbût”u da gemiye alındı ve erkeklerle kadınlar arasına konuldu. (İbn-i Sa’d, I, 41)

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“O’na şöyle vahyettik: Gözlerimizin önünde (muhâfazamız altında) ve bildir­diğimiz şekilde gemiyi yap! Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başla­yınca, her cinsten birer çifti ve bir de, içlerinden, daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki âileni gemiye al! Zulmetmiş olanlar husûsunda Bana hiç yalvarma! Zîrâ onlar, kesinlikle boğulacaklardır.” (el-Mü’minûn, 27)