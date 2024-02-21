Nur Viral'i arayan seyirci: Kocamın aldattığını 'Haritalar' uygulamasından öğrendim Nur Viral'in 'Hayattta Her şey Var' programına bağlayan bir izleyici, kocasının kendisini aldattığını telefonundaki Haritalar uygulamasıyla öğrendiğini söyledi.

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Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu "Hayatta Her Şey Var" programına bağlanan bir kadın izleyici, kocası tarafından aldatıldığını nasıl öğrendiğini anlattı:

"Eşim beni aldattığını kabul etmiyor"

27 yaşındayım, 2 çocuğum var. 9 yıldır evliyim. Eşimin beni eylül ayında tanıdığım biriyle aldattığını fark ettim. Daha önce bir arkadaş ortamında beraber olmuştuk. Hatta eşim o kişinin eski eşini de tanıyor.. Kadın dul bir kadın..



Onunla görüştüğünü fark ettiğimde evde kavga çıktı. Eşim de beni çalıştığı iş yerine götürdü. Beni kadınla tanıştırdı. Aramızda bir şey yok demek için. Ama durum tahmin ettiğim gibi çıktı.

"Onun evine girdiğini Haritalar uygulamasıyla buldum"

Nur Viral'in "Eşiniz sizi yüzleştirdiğinde kadın bu durumu reddetti mi?" sorusuna izleyici şu yanıtı verdi:

Normal arkadaş gibi davrandılar. Kadın da bunu kabul etmiyor. Eşimin o kadının evine gittiğine dair elimde delillerim var. Onun evine girdiğini Haritalar uygulamasıyla buldum.

"Bir daha yapmayacağım dedi ama güvenmiyorum"

Nur Viral'in "Arkadaşlarmış, gidemez mi?" sorusuna da izleyicinin yanıtı şöyle oldu:

O zaman beraber giderdik. Neden tek başına evine gidiyor? Eşim kabul etmiyor, işin içine ailelerimiz girdi. Bir hata yaptım dedi, özür diledi. Bir daha yapmayacağım dedi, ama hala eşime güvenmiyorum, evde sürekli kavga çıkıyor. İş dolayısıyla sürekli görüşmeleri gerekiyor. Aynı yere gidiyor. Biz de küçük bir yerde yaşıyoruz. Kadın bankada çalışıyor.

Psikoterapist Kılıç: "Yaşadıklarınızdan değil, yeniden aldatılma kaygınız var"

Psikoterapist Şeyda Betül Kılıç'ın, "Evliliğe devam ediyor olduğunuzu düşündüğünüzde çok huzursuz musunuz? Yeniden bir güven tesis edilmiş olsa, size nasıl geliyor bu?" sorusuna izleyici, "Sürekli kafamda yine aynı şeyleri yaptı diye kuruyorum." karşılığını verdi.

Psikoterapist Kılıç ise şu tespitte bulundu: