Nurcan Çelik kimdir? Galatasaray Kadın Futbol Teknik Direktörü Nurcan Çelik'in biyografisi

Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımı kurarak teknik direktörlüğe Nurcan Çelik'i getirdi. Bu gelişme sonrası Nurcan Çelik'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Nurcan Çelik kimdir?

Galatasaray Kulübü'nün Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporda kadını önceleyen bir anlayışı egemen kılmak istediklerini söyledi.

İş, sanat, bürokrasi, yargı ve siyasette olduğu gibi sporda da güçlü kadının yer alması gerektiğini belirten Epözdemir, "Yaklaşık 1 ay önce kadın futbol takımımızı kurduk. Nurcan Çelik ile teknik direktör olarak anlaştık. Nurcan Çelik, 2 kez kanseri yenmiş çok güçlü bir kadın. İyi bir Galatasaraylı. Aynı zamanda milli takım düzeyinde kadın futboluna hizmet etmiş birisi. Sembol olarak da önemli bir isim." ifadelerine yer verdi.

Bu gelişmenin ardından Nurcan Çelik'in hayatı ve kariyerine dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Nurcan Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Galatasaray Kadın Futbol Teknik Direktörü Nurcan Çelik'in biyografisi...

NURCAN ÇELİK KİMDİR?

41 yaşındaki Nurcan Çelik, 27 yıllık futbol yaşantısı sırasında 2 kez kanser hastalığına yakalandı. Futbol ve spora olan tutkusuyla hastalığı 2 kez yendiğini ifade eden Nurcan Çelik, Galatasaray'da forma giyen Roman Kosecki'ye duyduğu platonik aşk sonrasında futbola başladığını söyledi.

Nurcan Çelik, ''Futbola 1993 yılında Bursaspor'da başladım. Babam Galatasaraylı olduğu için ben de koyu bir Galatasaray taraftarıydım. Roman Kosecki'ye duyduğum platonik aşktan dolayı futbola başlamış oldum.'' dedi.

"KARİYERİMİN ZİRVESİNDE TİROİD KANSERİNE YAKALANDIĞIMI ÖĞRENDİM"

Yakalandığı hastalıklar nedeniyle futbola 3 kez başladığını söylediğini belirten Çelik, ''Futbola üç kez başladığım söylenebilir. Kariyerimin zirvesinde tiroid kanserine yakalandığımı öğrendim. Bunu da bir milli takım kampında öğrendim. Onun üzüntüsünü çok uzun bir süre yaşadım çünkü kariyerimi sonlandırmak durumunda kaldım. Dolayısıyla tedavilerim sonuçlandıktan sonra, 'tekrar futbola dönmeliyim' dedim. Bu arada da Akdeniz Nurçelikspor adı altında bir kadın futbol takımı kurdum. Şu an kadınlar 2'nci liginde yer alıyor. Akabinde 2012 yılında da meme kanserine yakalandım. Bu süreç çok zorlu geçti. Bir sporcunun başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri. Dolayısıyla yine hayata dört elle sarıldım. Sporcu savaşan ve istediğini sonunda kazanandır, ben buradan kazanan şekilde çıkmalıyım diye düşündüm.'' ifadelerini kullandı.

"İNSAN ASLA AŞIK OLDUĞU BİR ŞEYİ YARIM BIRAKMAZ"

Kanseri yenmesinde futbolun ve sporun önemine de değinen Çelik, ''Sporun, futbolun hastalığımı yenmede %100 etkisi var. Hayatta bir amacınızın olması gerekir. İnsanlar hayal ettiği kadar yaşar. Benim de hayallerim yarım kalmıştı ve bunu tamamlamam gerekiyor diye düşündüm. Dolayısıyla bu nedenden dört elle sarıldım. Spor benim yaşam biçimim. Hayat felsefem. Bu da beni bugüne kadar ayakta tuttu. Bu bir tutku, aşk hikayesi gibi bir şey. İnsan asla aşık olduğu bir şeyi yarım bırakmaz. Sporsuz bir günüm geçmez benim. Bugün futbol oynamasam da bir spor branşıyla günüm geçer. En kötü ihtimalle koşar ya da pilates yaparım.'' şeklinde konuştu.

Hastalığı nedeniyle futbola verdiği araları şu anda kapatmaya çalıştığını belirten Çelik, ''60 yaşına kadar oynamayı planlıyorum. Sekteye uğrayan bir kariyerim var. Belli aralıklarla maalesef mola vermek zorunda kaldım. Ben de o molaları kapatmaya çalışıyorum aslında. Bugün oynuyor olmam, en formda, kendimi en iyi hissettiğim zamanlarda hastalığa yakalanmamdan kaynaklı. Bugün oynama arzusu hala devam ediyor. Kendimi formda hissediyorum, kötü olduğumu düşünmüyorum. Bugün gençlerle yarışabilecek bir fizik kapasiteye sahibim diyebilirim.'' dedi.