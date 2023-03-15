Nurdağı'nda depremzedeler prefabrik evlere yerleşiyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler, yapımı tamamlanan konteyner evlere yerleştiriliyor.

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için Nurdağı'nda yapımına başlanan 1068 prefabrik ve yığma yapıdan 72'si tamamlandı.

AFAD Koordinasyon Merkezi yanında yapımı tamamlanan prefabrik evlerin anahtarları, ailelere teslim edildi. Çocuk oyun alanları, okulları, sosyal donatı alanlarıyla depremzedelere kalıcı konutlara yerleşene kadar yuva olacak evlerin hızla tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

"Sıkıntılarımız bir nebze olsun azalacak"

Anahtarını teslim alarak ailesiyle evine yerleşmeye çalışanlardan Hasan Önder, çok mutlu olduklarını söyledi.

Kötü günlerin geride kalması için kendilerine destek olanlara teşekkür eden Önder,

Bizi bu dar günde kurtardılar, sağ olsunlar, var olsunlar, çadırda kalıyoruz, ister istemez soğuk oluyor. Buraya geçince sıkıntılarımız bir nebze olsun azalacak.

dedi.

"Bundan iyisi can sağlığı"

Kasım Kılıç da evi çok beğendiğini ifade ederek,

Cumhurbaşkanımızdan, yetkililerden Allah razı olsun, güzel evler yapmışlar. Bugün de anahtarlarımızı teslim aldım. Bundan iyisi can sağlığı.

diye konuştu.

"Allah devletimizden razı olsun"

Hacer Çıngı, depremden önce 2'nci katta oturduğunu belirterek,

Depremde duvarlar üstümüze geldi, zorlukla çıktık. Şu anda evdeyiz, Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Önce çadır, battaniye yiyecek ve içecek verdiler. Bu evi de görünce çok sevindik, dünya bizim oldu.

ifadelerini kullandı.

"Rabbim alır, Rabbim verir"

Yasemin Çil, büyük bir felaket yaşadıklarını aktararak, şöyle konuştu: