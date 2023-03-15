Nusaybin'de sevgilisinden ayrıldı! Herkese lahmacun ısmarladı Nusaybin'de tüm çabalarına rağmen sevgilisiyle barışamayan genç, kız arkadaşının ev sevdiği yemeği vatandaşa ısmarladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan İlyas isimli vatandaş, kız arkadaşıyla olan sorunlarını çözemeyince farklı bir yola başvurdu.

İlçede bulunan bütün reklam panolarına ilan vererek kız arkadaşına olan sevgisini gösteren İlyas, vatandaşlardan tam not aldı.

Verdiği reklamlar içerisinde Türkçe ve Kürtçe yazılar yazan İlyas, her ilanın altına QR kod ekleyerek kodları okutanlara birçok şarkı hediye etti.

Barışmayı kabul etmedi

İlerleyen zamanda kendisini affettirmeyen 26 yaşındaki genç, kız arkadaşıyla yollarını ayırmaya karar verdi.

Bunun üzerine billboardlar üzerinden Nusaybin ilçesinde yaşayan vatandaşları ilçede bulunan bir lokantaya davet etti ve bütün ilçeye kız arkadaşının en sevdiği yemek olan lahmacunu ısmarlama kararı aldı.

"Biz gidemedik siz gidin"

Billboardlara astırdığı afişlere, "Biz rezervasyon yaptık gidemedik. Size rezerve ettim, siz gidin" yazdırdı.

Vatandaşlardan Muhammed Emin Irmak, İlyas’ı takdir ettiğini belirterek, “Leyla ile Mecnun vardı, Ferhat ile Şirin vardı. 21. yüzyılın aşkı da Meryem ve İlyas’ın aşkıdır.” dedi.

"Nusaybin halkını bekliyoruz"

İlyas ve Meryem’in ayrıldığını belirten lokanta sahibi Bilal Bengü ise şunları söyledi: