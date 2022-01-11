O besini tüketenler dikkat! Zeka geriliğine neden oluyor...

O besini tüketenler dikkat! Zeka geriliğine neden oluyor...

Sağlıklı olan besinleri ölçülü kullanmak ve fazlasından kaçınmak gerekiyor. Bazı besinler ölçüsüz tüketildiği taktirde, zeka geriliği gibi sorunlara yol açabiliyor.

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre bazı besinler fazla tüketildiğinde sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Fazla tüketildiğinde sorunlara neden olan besinlerden birisi meyan kökü olurken, faydalarını göz ardı etmek ise imkansız.

Binbir faydası olan meyan kökü, uzun yıllar farklı alanlarda kullanılan ve Çinliler arasında kılavuz ilaç olarak öne çıkıyor.

Soğuk algınlığı, mide sorunları, menopoz gibi birçok sağlık sorununa iyi gelen meyan kökü; antidepresan özelliği sayesinde de sinir sistemini olumlu etkiliyor.

Kabızlığa iyi gelen, regl ağrılarını hafifleten meyan kökü, cilde parlaklık kazandıran bir özelliği sahip.

Tüm bu faydaların yanında özellikle hamile olan kadınların meyan kökünü fazla tüketmesi, bebekte zeka geriliğine neden olabiliyor.

Uzmanlar meyan kökü ile ilgili uyarılarda bulunurken, fazla ve bilinçsiz tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

MEYAN KÖKÜNÜ AŞIRI TÜKETMEYİN!

Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkilerken, dikkat eksiliğine yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, hamile kadınları özellikle uyarıyor.

Meyan kökünün en belirgin yan etkilerinden biri isi hamilelerde erken doğuma sebebiyet vermesidir.

KULLANIM DOZU AYARLANMALI

Ancak bir yandan meyan kökün mide zarını koruyor, romatizmal hastalıklara ve ülsere karşı iyi geliyor. Bu faydalarını doğru şekilde almak için, ölçüyü iyi ayarlamak gerekiyor.

Meyan kökünün kullanımı 9 haftadan fazla olmamalı ve günlük dozu 200 ile 600 miligramı geçmemelidir Ancak bu kullanımı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

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