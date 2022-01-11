Euro
15.6746
0.10%
Dolar
13.8365
0.11%
Altın
801.9100
0.19%
Borsa
2,058.17
0.64%
Bitcoin
583.920
1.32%
BTXN Coin
32.90
-1.84%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    O besini tüketenler dikkat! Zeka geriliğine neden oluyor...

    Sağlıklı olan besinleri ölçülü kullanmak ve fazlasından kaçınmak gerekiyor. Bazı besinler ölçüsüz tüketildiği taktirde, zeka geriliği gibi sorunlara yol açabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 16:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    O besini tüketenler dikkat! Zeka geriliğine neden oluyor...

    Uzmanların yaptığı açıklamalara göre bazı besinler fazla tüketildiğinde sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

    Fazla tüketildiğinde sorunlara neden olan besinlerden birisi meyan kökü olurken, faydalarını göz ardı etmek ise imkansız.

    Binbir faydası olan meyan kökü, uzun yıllar farklı alanlarda kullanılan ve Çinliler arasında kılavuz ilaç olarak öne çıkıyor.

    Soğuk algınlığı, mide sorunları, menopoz gibi birçok sağlık sorununa iyi gelen meyan kökü; antidepresan özelliği sayesinde de sinir sistemini olumlu etkiliyor.

    Kabızlığa iyi gelen, regl ağrılarını hafifleten meyan kökü, cilde parlaklık kazandıran bir özelliği sahip.

    Tüm bu faydaların yanında özellikle hamile olan kadınların meyan kökünü fazla tüketmesi, bebekte zeka geriliğine neden olabiliyor.

    Uzmanlar meyan kökü ile ilgili uyarılarda bulunurken, fazla ve bilinçsiz tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

    MEYAN KÖKÜNÜ AŞIRI TÜKETMEYİN!

    Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkilerken, dikkat eksiliğine yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, hamile kadınları özellikle uyarıyor.

    Meyan kökünün en belirgin yan etkilerinden biri isi hamilelerde erken doğuma sebebiyet vermesidir.

    O besini tüketenler dikkat! Zeka geriliğine neden oluyor... #1

    KULLANIM DOZU AYARLANMALI

    Ancak bir yandan meyan kökün mide zarını koruyor, romatizmal hastalıklara ve ülsere karşı iyi geliyor. Bu faydalarını doğru şekilde almak için, ölçüyü iyi ayarlamak gerekiyor.

    Meyan kökünün kullanımı 9 haftadan fazla olmamalı ve günlük dozu 200 ile 600 miligramı geçmemelidir Ancak bu kullanımı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

    O besini tüketenler dikkat! Zeka geriliğine neden oluyor... #2

    MEYAN KÖKÜNÜN DİĞER FAYDALARI

    • Metabolizmayı güçlendirir ve soğuk algınlığının giderilmesine yardımcı olur.
    • Kış aylarında kuru öksürük, balgam gibi sorunlara iyi geliyor.
    • Adet dönemindeki kadınların şişkinlik ve kramp sorunlarının giderilmesinde etkilidir.
    • Ağız içindeki yaralara da iyi geliyor. Bu nedenle bazı uzmanlar ağız yaraları için meyan kökünün kaynatılmasını ve kaynatılan bu su ile gargara yapılmasını öneriyor.

    Görüş Bildir