O burcu taşıyanlar yaşadı! 2022 yılında şeytanın bacağını kıran burç...

2021 yılını kapatmaya sayılı saatler kalırken, 2022 yılının en şanslı burcu ise belli oldu. Astroloji ile ilgilenenler gökyüzü hareketlerine hakimken, bilgisi olmayan ise şanslı burcu araştırıyor.

2021 yılında İkizler ve Yay aksında yaşadığımız tutulmalarla birlikte 2022 yılına giriş yapıyoruz.

2022 yılında ise İkizler ve Yay aksındaki tutulmalara veda edeceğiz. 18 Ocak 2022 yılı itibarıyla İkizler ve Yay aksındaki tutulmalar yerini, Akrep ve Boğa aksına bırakacak.

Bu durum gündemimizin değişmesine neden olurken, şans ve bereket gezegeni Jüpiter ise Kova'dan Balık burcuna geçti.

Bu sene Kova-Terazi- İkizler burcuna şans getiren Jüpiter, 2022 yılında farklı konuları ön plana çıkaracak.

2022 yılının en şanslı burcu Balık olurken, su grubu Akrep ve Yengeç buçları ise yine bu şanstan faydalanacaklar.

BALIK BURCU 2022

Şans ve bereket gezegeni sizin burcunuza geçti sevgili Balık burçları. 2022 yılı sizin köşeyi döndüğünüz ve şans rüzgarını arkanıza aldığınız bir yıl olacak.

Takıntılarınızdan ve gereksiz duygusallığınızdan kurtulduğunuz bir yıla "Merhaba" demeye ve yeniden başlamaya hazır olun.

2022 yılının mayıs ayına kadar Jüpiter size ilahi bir koruma ve güç verecek. Mayıs ayında Koç'a geçen Jüpiter, eylülde tekrar sizin burcunuza geri dönecek.

2022 GÖKYÜZÜ HAREKETLERİ