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- O burcu taşıyanlar yaşadı! 2022 yılında şeytanın bacağını kıran burç...
O burcu taşıyanlar yaşadı! 2022 yılında şeytanın bacağını kıran burç...
- Haber Merkezi
- 30.12.2021 - 17:31
- Güncelleme : 30.12.2021 - 17:35
2021 yılında İkizler ve Yay aksında yaşadığımız tutulmalarla birlikte 2022 yılına giriş yapıyoruz.
2022 yılında ise İkizler ve Yay aksındaki tutulmalara veda edeceğiz. 18 Ocak 2022 yılı itibarıyla İkizler ve Yay aksındaki tutulmalar yerini, Akrep ve Boğa aksına bırakacak.
Bu durum gündemimizin değişmesine neden olurken, şans ve bereket gezegeni Jüpiter ise Kova'dan Balık burcuna geçti.
Bu sene Kova-Terazi- İkizler burcuna şans getiren Jüpiter, 2022 yılında farklı konuları ön plana çıkaracak.
2022 yılının en şanslı burcu Balık olurken, su grubu Akrep ve Yengeç buçları ise yine bu şanstan faydalanacaklar.
BALIK BURCU 2022
Şans ve bereket gezegeni sizin burcunuza geçti sevgili Balık burçları. 2022 yılı sizin köşeyi döndüğünüz ve şans rüzgarını arkanıza aldığınız bir yıl olacak.
Takıntılarınızdan ve gereksiz duygusallığınızdan kurtulduğunuz bir yıla "Merhaba" demeye ve yeniden başlamaya hazır olun.
2022 yılının mayıs ayına kadar Jüpiter size ilahi bir koruma ve güç verecek. Mayıs ayında Koç'a geçen Jüpiter, eylülde tekrar sizin burcunuza geri dönecek.
2022 GÖKYÜZÜ HAREKETLERİ
- 14 OCAK 2022 MERKÜR RETROSU
- 2022 YILINDA JÜPİTER’İN BALIK VE KOÇ BURCU TRANSİTİ
- VENÜS RETROSU OĞLAK BURCUNDA
- MARS RETROSU İKİZLER BURCUNDA
- 30 NİSAN BOĞA BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI
- 16 MAYIS AKREP BURCUNDA AY TUTULMASI
- 25 EKİM AKREP BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI
- 8 EKİM BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI