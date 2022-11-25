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O ilçelerde elektrik kesintisi olacak! 25 KASIM İSTANBUL KESİNTİ SORGULA

O ilçelerde elektrik kesintisi olacak! 25 KASIM İSTANBUL KESİNTİ SORGULA

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 25 Kasım Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..