O ilçelerde yaşayanlar dikkat! Aşı olmayana ekmek satılmayacak...

Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satışı yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

Koronavirüsle mücadele aşı uygulamaları ile birlikte sürerken, vakalarda yaşanan artışlar esnafı kısıtlama kararları almaya zorluyor.

Son günlerde 20 binleri aşan vakaların üzerinde İstanbul’da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, yeni bir karar aldı.

Karara göre; aşı yaptırmayanların ilçelerindeki fırınlara artık giremeyecek ve ekmek satın alamayacak.

İstanbullular kararın ardından hangi ilçelerde aşı olmayanlara ekmek satılmayacak merak ediyor. İşte aşısızlara ekmek satmayacak olan 6 ilçe...

AŞI OLMAYANLARA EKMEK SATILMAYACAK İLÇELER

Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü olmadığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, "Vaka sayıları artmaya başlayınca karar almak zorunda kaldık. Şu anda koronavirüs vaka sayıları aşırı bir şekilde artmaya başladı. Gidişatı iyi görmüyoruz. Bizler de fırıncılar olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. O yüzden fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacağız. Şu anda 6 ilçede bu kararı aldık. Bu ilçeler ise Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler. Ancak bu kararın en kısa zamanda 39 ilçeye yayılacağını düşünüyorum. Hatta bu kararın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü yok." dedi.

Buna göre, İstanbul'un Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, karar kapsamında olacak.