O yöntemi deneyen bel ağrısından kurtuluyor! Tarifi öyle basit ki...

O yöntemi deneyen bel ağrısından kurtuluyor! Tarifi öyle basit ki...

Doktor ziyaretlerinin en büyük neden birisi olan bel ağrısı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Sık sık doktora gidemeyecek durumda olanlar ise evde bel ağrısından kurtulmanın yollarını arıyor.

Doktor ziyaretlerinin en büyük faktörlerinden birisi olan bel ağrısı, birden fazla nedenden dolayı ortaya çıkabilir.

Bazıları iş yükü, ani hareket gibi nedenlerden ortaya çıkarken, bazı bel ağrıları ise ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

45-55 yaş grubu arasında sıklıkla görülen bel ağrısı, günümüzde gençlerin şikayet ettiği sağlık sorunları arasına girmeyi başardı.

Önem verilmesi ve tedavi edilmesi gereken bir sorun olan bel ağrısı için, evde bazı yöntemler deneyebilirsiniz.

Bu yöntemlerin arasında en ideali lahana yapraklarını kullanmak olurken, kısa süre içerisinde bel ağrısından kurtulmanız mümkün.

BEL AĞRISININ NEDENLERİ

Belin zorlanması

Lomber radikülopati

Sinir tahrişi

Kemiklerin baskı yapması

Kemik ve eklem koşulları

Kemik ve eklermlerde hasar

Artrit

LAHANA YAPRAĞININ BEL AĞRISINA FAYDASI

Doğal bir ağrı kesici olarak kullanılan lahana, bel ağrısına şifa olmaktadır. Bel ağrılarından kurtulmak isteyenler, lahana tarifini deneyebilir. Lahana yapraklarından belinize ilaç yapmak için;

Lahana yaprağını bir tencere kaynamış suyun içerisine koyun ve birkaç dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra yaprakları süzün ve bir tülbente sarıp, belinize kompres yapın. Bu uygulamayı aralıksız yarım saat boyunca deneyin.

Bunun dışında da lahana yapraklarını süt içerisinde kaynatıp, macun kıvamına getirin. Daha sonra bu karışımı yine bel bölgenize sürüp, otuz dakika boyunca bekletin. Bu uygulamayı haftada üç defa yapabilirsiniz.

LAHANANIN FAYDALARI

Bol miktarda K ve C vitamini içeren lahana, bağışıklık sistemini destekler ve kemiklere iyi gelir.

Lahana bağırsaklarda yararlı bakterini oluşumunu desteklerken, sindirim sistemini ise düzenler.

Lahana tüketimi kolesterol seviyesinin düşmesini sağlar.

Göz sağlığını korur ve içerdiği besinler sayesinde kanser oluşumunun önüne geçer.

LAHANANIN BESİN DEĞERİ