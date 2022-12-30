Ocak ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ocak ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Yılbaşı öncesi emekliler, "Ocak ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki,Ocak ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası Aile destek programı ödemelerinin yılbaşı öncesine çekildiğini duyurdu.

Bunun üzerine emekli olan binlerce vatandalı heyecan sardı. Binlerce emekli ödemelerin erken çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise üniversite öğrencilerinin burslarını hesaplara aktarmaya başladı.

Gözler de emeklilere çevrildi. Peki, Ocak ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ocak ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ocak ayı emekli maaşlarının erken yatmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

SSK- Bağ-Kur ve Emekli sandığından emekli olanların aylıkları daha önceden hesaplara yatırılan tarihlerde hesaplara aktarılacak.

SSK 4A’dan emekli olanlar tahsis numarasının son rakamına göre ödemelerini Ocak 17’den itibaren alabilecek.

Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri Ocak ayının 25’i ile 28’i arasında yapılacak.