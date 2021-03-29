Octovan Nakliyat şirketi birçok il üzerinde geniş çaplı hizmet veren bir nakliye şirketidir.

Aynı zamanda profesyonel ekip ile müşteri memnuniyeti sunar. Bütün personeller belli eğitimlerden ve kontrollerden geçerek sertifika almaya hak kazanan kişilerdir. Aynı zamanda SRC belgesi, ehliyeti ve kimlik kontrolleri yapılmış kişilerdir. Bu sayede güvenli bir şekilde eşyalarınız taşınacaktır. Aynı zamanda Octovan Nakliyat şirketi müşterilerine sabit fiyat politikası uygulamaktadır. Ek ücret hizmet bedeli olarak paketleme, duvara montaj, montaj yapma gibi işlemler için ayrı bedeller alınır. Fakat işlemler bittiğinde sizden talep edilen fiyatın üstü asla talep edilmez.

Evden eve nakliyat sırasında müşteriler ister istemez oldukça gergin olur. Bu nedenle de ister istemez kırıcı sözler sarf edilebilir. Bu durumların yaşanmaması için eğer personelden yana bir sıkıntı yaşarsanız Octovan Nakliyat ile anında iletişime geçin. Böylece sorununuz anında çözüme kavuşacaktır. Bunun dışında da Octovan çalışan personelleri sürekli güler yüzü ile müşterilerin gerginliğini az da olsa hizmetleri hafifletebilmektedirler. Böylece firma tarafından müşteri memnuniyeti korunmaya çalışılmaktadır.

Ankara Evden Eve Nakliyat İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Octova Ankara evden eve nakliyat ile müşterilerinin eli kolu olmaya devam eder. Özellikle yaz aylarında gerçekleşen atamalar yüzünden taşınmaların da sıklığı artış gösterir. Yaz aylarında gerçekleştirdiğiniz taşınma işlemleri gün ışığından daha fazla yararlanmanızı sağlar. Günler daha uzun olduğu için daha kaliteli bir şekilde hizmet alırsınız. Ayrıca nakliyat işlerinizi gerçekleştirmeden önce firma için binanın önüne aracı çekebilmeleri için öncesinden uygun park alanı oluşturun. Böylece eşyalarınızı binadan çıkartıldığı gibi araca en hızlı şekilde ulaşabilsin. Aksi halde aracın uzak olması eşyalarınızın da daha çok zarar görmesi demek olacaktır.

Bu gibi durumların yaşanmaması için önceden planlamalarınızı doğru bir şekilde yapın. Böylece Octovan Nakliyat şirketi de hizmetini kolayca yerine getirecektir. Bunun dışında eşyaların dikkatli taşınması için de bina içerisindeki yoğunluğu komşularınızla konuşarak azaltabilirsiniz. Bu sayede eşyalar daha hızlı taşınacaktır. Ayrıca kimseyi de daha fazla rahatsız etmiş olmayacaksınız. Octovan Nakliyat şirketi müşterilerinin memnuniyetini her zaman önemseyen bir firmadır.

İzmir Evden Eve Nakliyat Paketleme Nasıl Olmalı

Octovan İzmir evden eve nakliyat ile hizmet ağını genişleten bir firmadır. Bu süreçte en önemli aşamalardan biri paketlemedir. Eğer ekstra ücret vermek istemiyorsanız ve bu işi kendiniz yapmak istiyorsanız paketleme yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Taşınma gününüz yaklaşıyor diye endişe etmeyin. Planlı bir şekilde evinizi 1 hafta önceden toplamaya yavaş yavaş başlayın. Öncelikle ihtiyacı en az olan eşyaları paketlemeye başlayın. Daha sonrasında taşıma gününün yaklaşmasına göre eşyalarınızı paketlemeye devam edin.

Paketleme sürecinde önce koli ve sarf malzemelerin teminini gerçekleştirmeniz gerekir. Eğer fazla masraf olmasını istemiyorsanız çevre marketlerden rica edebilirsiniz. Sarf malzeme olarak da evde kullanmadığınız defter kağıtlarını market poşetlerini paketleme esnasında kullanabilirsiniz. Böylece masrafsız bir paketleme gerçekleştirebileceksiniz. Kırılacak kolileri hazırlarken özellikle üstlerine “DİKKAT KIRILIR”, “KIRILACAK EŞYA VARDIR” gibi ünlemlerle taşıyacak olan personelin dikkatini çekecek bir şekilde kolilerin üzerine yazınız. Böylece kolileriniz daha dikkatli bir şekilde taşınacaktır.

İzmir Evden Eve Nakliyat İçin Altın Öneriler

Octovan Nakliyat şirketi İzmir evden eve nakliyat sürecini oldukça iyi yönetir. Fakat müşteriler ister istemez panik ve tedirgin içinde olurlar. Bu nedenle de bazı öneriler ile taşınma sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Sizlere liste olarak bu önereli sunmak isterim.

Öncelikle kendinizi rahatlatın ve sakin bir kafayla hareket edin. Bunun için koltuğunuza uzanın ve bitki çayınızı yudumlayın.

Ardından Octovan Nakliyat şirketi hakkında daha fazla bilgiye erişin.

Octovan Nakliyat şirketinin ödeme yöntemlerini ve sabit fiyat garantisini soruşturun.

Şirketinize karar verdikten sonra ve anlaşmalar gerçekleştikten sonra yavaş yavaş toparlanmalara başlayın.

Bunun için acele etmeyin önce evde hiç kullanmadığınız veya kullanma sıklığı çok düşük olan eşyalarınızı paketleyin.

Daha sonrasında taşımaya yaklaşan günün az kalmasıyla diğer eşyaları da istifleyin.

Yakın zamanda çevrenizde taşınmış insanlardan tavsiye almaktan çekinmeyin.

Sözleşmelerinizi dikkatli bir şekilde okuyun.

Sıralamış olduğumuz liste içerisindeki önerileri dikkate alırsanız eğer taşıma süreci sizler için daha kolay olacaktır. Octovan Nakliyat şirketi müşterilerine en iyi şekilde hizmet sağlayarak işlemlerine devam eder.