Odaların ideal sıcak derecesi: Hangi oda kaç derece olmalı?

Kış aylarında birçok evde karşılaşılan küf problemi, uzmanlara göre çoğunlukla yanlış ısıtma ve havalandırma alışkanlıklarından kaynaklanıyor.

Özellikle oturma odalarında duvarların ve oda havasının aşırı soğuması, nemin yoğunlaşmasını kolaylaştırarak küf oluşumu için elverişli bir ortam yaratıyor.

Bunun nedeni ise soğuyan havanın nem tutma kapasitesinin azalması ve fazla nemin duvar yüzeylerinde su damlacıkları halinde birikmesi.

Uzmanlar, her yaşam alanı için ideal sıcaklık aralığının farklı olduğuna dikkat çekiyor. Oturma odası, yatak odası, mutfak ve banyo gibi alanlarda ısıtma seviyeleri değişkenlik göstermeli.

Peki, hangi oda kaç derece sıcaklıkta olmalı?

MİNİMUM SICAKLIK KAÇ DERECE OLMALI?

Uzmanlara göre evde kullanılan yaşam alanlarının sıcaklığı 16–18 derecenin altına düşmemeli.

Özellikle zayıf yalıtımlı eski binalarda bu değerin daha yüksek tutulması tavsiye ediliyor.

İDEAL ODA SICAKLIĞI KAÇ OLMALI?

Uzmanlara göre farklı yaşam alanları için ideal sıcaklık değerleri şu şekilde:

- Oturma odası ve çalışma odası: 20–22 derece

- Yatak odası: 16–18 derece (kullanıldığı dönemlerde daha da önemli)

- Banyo: 22–24 derece

- Kullanılmayan veya zayıf ısıtılan odalar, bodrumlar: 15–16 derece