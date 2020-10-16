4x4 Dünyası’nın önemli temsilcilerinden Off-Road hobi araçları ve Motorsporları fotoğraf sergisi, İstMarina AVM’de başladı.

İstanbul'da, İstMarina Alışveriş Merkezi, dikkat çekici etkinliklerden birine daha ev sahipliği yaptı.

Macera ve adrenalin tutkunları, İstMarina Alışveriş Merkezi'nde, Off-Road hobi araçları Sergisi'nde bir araya geldi.

Birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış Off-Road araçları ve en iddialı Off-Road karavanlarının görücüye çıkacağı sergide, araçların yanı sıra ülkemizdeki yarışlardan çekilmiş adrenalin dolu ‘Türkiye’de Motorsporları’ konulu adrenalin dolu fotoğraf sergisi de İstMarina Sanat alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Off-Road tutkunları İstMarina AVM'de buluştu VİDEO

18 EKİM'E KADAR SÜRECEK

18 Ekim'e kadar devam edecek sergi, 3 gün boyunca meraklılarına heyecan dolu bir gezinti yaşatacak.

Aktiviteye 4x4 Dünyası, Crawler Karavan, Can-Am, Depar Motor, Brothers Camp, 4xFourart, 4x4 Rescue Team, Maxi Garage, Outroad Academy Turkey, General Custom Garage, Borwa Garage, Lifted34, Exp-Outdoor ve Oltay Otomotiv katılıyor.