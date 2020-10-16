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- Off-Road tutkunları İstMarina AVM’de buluştu
Off-Road tutkunları İstMarina AVM’de buluştu
- AA
- 16.10.2020 - 20:54
- Güncelleme : 16.10.2020 - 20:54
İstanbul'da, İstMarina Alışveriş Merkezi, dikkat çekici etkinliklerden birine daha ev sahipliği yaptı.
Macera ve adrenalin tutkunları, İstMarina Alışveriş Merkezi'nde, Off-Road hobi araçları Sergisi'nde bir araya geldi.
Birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış Off-Road araçları ve en iddialı Off-Road karavanlarının görücüye çıkacağı sergide, araçların yanı sıra ülkemizdeki yarışlardan çekilmiş adrenalin dolu ‘Türkiye’de Motorsporları’ konulu adrenalin dolu fotoğraf sergisi de İstMarina Sanat alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Off-Road tutkunları İstMarina AVM'de buluştu VİDEO
18 EKİM'E KADAR SÜRECEK
18 Ekim'e kadar devam edecek sergi, 3 gün boyunca meraklılarına heyecan dolu bir gezinti yaşatacak.
Aktiviteye 4x4 Dünyası, Crawler Karavan, Can-Am, Depar Motor, Brothers Camp, 4xFourart, 4x4 Rescue Team, Maxi Garage, Outroad Academy Turkey, General Custom Garage, Borwa Garage, Lifted34, Exp-Outdoor ve Oltay Otomotiv katılıyor.