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    Off-Road tutkunları İstMarina AVM’de buluştu

    4x4 Dünyası’nın önemli temsilcilerinden Off-Road hobi araçları ve Motorsporları fotoğraf sergisi, İstMarina AVM’de başladı.
    • AA
    • 16.10.2020 - 20:54
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 20:54
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    Off-Road tutkunları İstMarina AVM’de buluştu

    İstanbul'da, İstMarina Alışveriş Merkezi, dikkat çekici etkinliklerden birine daha ev sahipliği yaptı.

    Macera ve adrenalin tutkunları, İstMarina Alışveriş Merkezi'nde, Off-Road hobi araçları Sergisi'nde bir araya geldi.

    Birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış Off-Road araçları ve en iddialı Off-Road karavanlarının görücüye çıkacağı sergide, araçların yanı sıra ülkemizdeki yarışlardan çekilmiş adrenalin dolu ‘Türkiye’de Motorsporları’ konulu adrenalin dolu fotoğraf sergisi de İstMarina Sanat alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

    Off-Road tutkunları İstMarina AVM'de buluştu VİDEO

    18 EKİM'E KADAR SÜRECEK

    18 Ekim'e kadar devam edecek sergi, 3 gün boyunca meraklılarına heyecan dolu bir gezinti yaşatacak.

    Aktiviteye 4x4 Dünyası, Crawler Karavan, Can-Am, Depar Motor, Brothers Camp, 4xFourart, 4x4 Rescue Team, Maxi Garage, Outroad Academy Turkey, General Custom Garage, Borwa Garage, Lifted34, Exp-Outdoor ve Oltay Otomotiv katılıyor.Off-Road tutkunları İstMarina AVM’de buluştu #1

    Off-Road tutkunları İstMarina AVM’de buluştu #2

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