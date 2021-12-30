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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 95. Dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM'de!

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 95. Dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM'de!

Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki 2021 ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 95. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi...