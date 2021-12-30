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    ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 95. Dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM'de!

    Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki 2021 ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 95. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 15:13
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    ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 95. Dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM'de!

    Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 19 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

    Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, ÖGG sınavı sonuçları için EGM'den gelecek açıklamaya kilitlendi.

    Sınavın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesi nedeniyle sonuç beklentisi arttı. Peki 2021 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 95. Dönem ÖGG sınav sonuçlarında son durum...

    2021 ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan duyurunun ardından adaylar, 95. dönem ÖGG sınav sonuçlarını "https://onlineislemler.egm.gov.tr/" internet adresinden takip edebilecek.

    Adaylar sonuçların açıklandığı andan itibaren TC kimlik numarası Sınav adı ve Güvenlik Kodu bilgilerini ekledikten sonra sonuçlarını sorgulayabilecek.

    95. Dönem ÖGG sınav sonuçları için tarih verilmedi. Ancak daha önceki dönemler baz alındığında sınav sonucunun ocak ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor.

    ÖGG 95. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 95. Dönem ÖGG sınav sonuçları için gözler EGM de! #1

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