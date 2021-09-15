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- OGM: 13 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık
OGM: 13 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün çıkan 13 orman yangınını kontrol altına alındığını açıkladı.
- İHA
- 15.09.2021 - 22:45
Türkiye'de bugün Adana, Balıkesir ve Muğla'da çıkan 13 orman yangını çıktı.
13 YANGIN KONTROL ALTINDA
Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yangınların tamamının kontrol altına alındığı duyuruldu.
"YANGINLARIN YÜZDE 90'NIN İNSAN KAYNAKLI SEBEPLERLE ÇIKTIĞINI UNUTMA"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi:
"Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Lütfen, ormanlarımızı birlikte koruyalım! Orman yangınlarının yüzde 90’nın insan kaynaklı sebeplerle çıktığını unutma, tedbiri elden bırakma, orman yangınına sebep olma. Bugün çıkan 13 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Muğla, Balıkesir ve Adana’da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alındı"