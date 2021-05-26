OGM 2 bin işçi alımı: Orman Genel Müdürlüğü iş başvurusu ve şartları 2021..

OGM 2 bin işçi alımı: Orman Genel Müdürlüğü iş başvurusu ve şartları 2021..

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi. Peki iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edileceğini açıkladı.

Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamasında sonra OGM geçici işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları merak edilmeye başlandı.

Peki OGM geçici işçi alımı başvuruları ne zaman 2021? OGM işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvuru ekranı ve şartları..

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU VE ŞARTLARI 2021

Başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.