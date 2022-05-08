OGM Annemin Ağacı kampanyası başvuru ekranı: Anneler Günü'ne özel fidan bağışı nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü'nün geçen yıl Anneler Günü'nde başlattığı "Annemin Ağacı" kampanyası bu yıl da devam ediyor. Peki Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır, ücretli mi? İşte başvuru ekranı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormanların korunması, geliştirilmesi ve ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürütüyor.

OGM'nin bu amaçla geçen yıl başlattığı Anneler Günü'nde "Annemin Ağacı" kampanyası bu yıl da devam ediyor.

Buna göre, Anneler Günü'nde annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler fidan sahiplenebiliyor.

Annemin Ağacı kampanyası ile annesi adına fidan bağışında bulunmak isteyenler, ''Anneler Günü için fidan bağışı nasıl yapılır, ücretli mi?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki Anneler Günü'ne özel fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte OGM Annemin Ağacı kampanyası başvuru ekranı...

Annemin Ağacı kampanyası nedir?

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annaelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan sahiplenmeye çağırıyor.

Bu anlamlı gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini anlatan bir film hazırlayan OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com internet sitesine bekliyor.

Annemin Ağacı fidan bağışı nasıl yapılır?

Anneler Günü'ne özel fidan bağışı kampanyası yapmak isteyenler Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Annemin Ağacı kampanyasına "www.anneminagaci.com" adresi üzerinden ulaşabiliyor.

Anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikası da veriliyor.

Sitede yer alan kısma annenizin adı ve soyadını, kendi adınızı, soyadınızı ve e-Posta adresinizi yazarak annenizin adına ücretsiz olarak fidan bağışında bulunabilirsiniz.