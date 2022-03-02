OGM istihdam 2022: 5 bin yangın işçisi alımı başladı mı, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisinin istihdam edileceğini açıkladı. Peki, OGM yangın işçisi alımı ne zaman? 5 bin yangın işçisi alımı başladı mı, şartları neler?

Geçtiğimiz yaz orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, emin adımlar atmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadelen ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. dedi.

OGM iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, sürece dair detayları araştırmaya koyuldu.

İşçi adayları başvuru şartları ve tarihlerini sorguluyor. Peki OGM 5 bin yangın işçisi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? OGM işçi alımı şartları nelerdir? Yangın işçisi başvurusu nereden yapılır? İşte konuya dair detaylar...

OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Orman yangın işçi alımı başvuru tarihi henüz kesinleşmedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 5 bin yangın işçisi alınacağını duyurdu.

Başvuruların mart ayı içerisinde e-Devlet üzerinden başlaması öngörülüyor.

OGM YANGIN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

OGM yangın işçisi başvurularında daha önce aranan şartları şu şekildeydi:



1. Türk vatandaşı olmak,



2. 18 yaşını tamamlamış olmak,



3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,



7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,



8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,



9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.