OGM kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı? OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2021

OGM kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı? OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2021

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne 2083 daimi ve geçici işçi alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki OGM kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacağını duyurmuştu.

14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan adaylar, OGM kura sonuçları için bekleyişe geçti.

Arama motorları üzerinden OOGM kura sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? OGM kura çekimi sorgulama nasıl yapılır? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekilişin ardından listeler, ilin Bölge Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Peki OGM kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı? İşte OGM işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2021...

OGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM kura çekimi 29 Haziran-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kuraların net tarihi ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. www.ogm.gov.tr üzerinden merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz.

İşe alım süreci, kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacak. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.



