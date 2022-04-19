OGM personel alımı başvuru sonuçları: Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

OGM personel alımı başvuru sonuçları: Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 5 bin geçici işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler OGM kura çekim tarihine çevrildi. Peki 2022 OGM işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) 5 bin geçici işçi alımı için başvurular, 11-15 Nisan tarihleri arasında alındı.

3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi alımı başvuruları, İŞKUR aracılığıyla tamamlandı.

Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından başvuruda bulunan adaylar, OGM personel alımı başvuru sonuçlarına odaklandı.

15 Nisan tarihinde sona eren başvuruların ardından adaylar, kura ile belirlenecek. Noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre, başvurusu kabul edilenlerin isim listesi belli olacak.

Peki Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 İŞKUR OGM 5 bin işçi alımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

OGM personel işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adayçağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kurayeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğüinternet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.

Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılıtebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılıİş Kanunu uyarınca iki aydır.

OGM personel işçi alımı başvuru sonuçlarına ilişkin tarih henüz açıklanmadı. OGM başvuru sonuçlarının kura çekiminin tamamlanmasının akabinde açıklanması bekleniyor.

Kura çekilişinin Nisan ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.