Öğrencilere 1.250 TL ödenecek! Kantin desteği başvurusu 2025: O ilimizde başladı

Okullar açıldı, öğrenciler sıraların yolunu tutmaya başladı.

Dar gelirli aileleri sevindirecek bir haber ise Gaziantep'ten geldi.

Şehitkamil Belediyesi, öğrencilere kantin desteği vereceğini duyurdu.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilçe genelinde 1. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrenim gören öğrenciler için 1.250 TL kantin desteği vereceklerini açıkladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen proje sayesinde öğrenciler, okul kantinlerinden ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek.

Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte Şehitkamil Belediyesi yardım başvurusu 2025...

KANTİN DESTEĞİ BAŞVURUSU 2025

Kantin desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler ve veliler, başvurularını Şehitkamil Belediyesi internet adresinden yapabilecek.

BAŞVURU EKRANI