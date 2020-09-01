Yeni öğretim dönemi uzaktan eğitim yoluyla başlarken, evden çalışan öğretmen bir annenin yaşadığı o anlar ise kameraya yansıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl öğrenciler yeni öğretim yılına uzaktan eğitim ile başladı.

Uzaktan eğitimin başlamasıyla beraber de binlerce çalışan evde hem anne oldu, hem de öğretmen.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Arman Polat Ortaokulu'nda görevli olan Merve Aşkar, canlı bağlantı ile öğrencilerine ders anlattığı sırada bir yandan da minik kızı ile ilgilendi.

Annesinin elindeki tahta kalemi almak isterken çığlık atan miniğin o halleri ise izleyenleri gülümsetti.

İşte o anlar...

Öğrencilere ders anlatırken, çocuğuyla da ilgilenen öğretmen

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