Öğrencilere ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayor? Ulaşım desteği ne kadar olacak?

Öğrencilere ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayor? Ulaşım desteği ne kadar olacak?

Öğrencilere verilecek olan ulaşım desteğinin detayları merak uyandırdı.Ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar..

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada "Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklama sonrası ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler konu hakkında internette aramalarına hız verdi.Konu hakkında araştırma yapanlar ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlıyor ve ulaşım desteği ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor.

Ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencilerine verilecek olan ulaşım desteği başvrularına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Ulaşım desteği miktarı ne kadar?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık konu hakkında yaptığı açıklamada "Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.