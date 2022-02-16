Öğrenince şaşkınlıktan küçük dilinizi yutacağınız birbirinden ilginç 15 fobi

Psikologlar tarafından tanımlanan 400'den fazla fobi olduğu biliniyor. Bazıları ise kulağa oldukça tuhaf geliyor. Biz de sizler için kulağa tuhaf geldiği kadar insana korku veren fobileri derledik.

Yunan mitolojisinde '’korku'’ anlamına gelen kelime kökünden gelen fobi; herhangi bir şeye karşı duyulan korkuya deniyor ve fobiler, bireyin gündelik yaşamını oldukça olumsuz etkiliyor.

Hemen hemen herkesin korktuğu ya da çekindiği bazı şeyler bulunuyor. Ancak bu açıklamadan korktuğunuz her şeye karşı fobinizin olduğu anlamını çıkarmayın. Yani ''Yılandan korkuyorum, yılan fobim var'' demek mantıklı değil çünkü yılandan korkmak gayet normal kabul ediliyor.

Mesela palyaço, örümcek, karanlık ya da delikli şeylere karşı duyulan fobileri artık hepimiz biliyoruz. Ancak bazı fobiler vardır ki onlara şaşırmamak elde değil.

Dünyada kuş tüyünden gıdıklanmaya, dans etmeye, hatta gülmeye karşı bile fobi türleri bulunuyor. Tabii ne kadar çeşit fobi olursa olsun, hepsine duyulan korku aynı oluyor.

Eğer hoşlanmadığınız hatta nefret ettiğiniz şeyler yalnızca size özgü sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz. İşte sizler için duyunca ‘’Bunun da fobisi olur muymuş?" diyeceğiniz kulağa en garip gelen fobileri derledik.

HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOPHOBIA

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia, uzun kelimelerden korkma fobisini ifade eder. İronik olarak bu korkuya verilen isim, tıp litateratüründeki en uzun fobi ismidir. Bu fobinin sahiplerinin hastalığın adından korktuğunu da belirtmemiz gerekir.

PEDIOFOBİ

Pediofobi, adından da anlaşılacağı üzere oyuncak bebek korkusudur. Pediofobiye sahip olan kişiler, sadece korkunç olanlardan değil oyuncak bebek ayırt etmeksizin hepsinden korkar. Bu korku, oyuncak bebeklerin yanı sıra vitrin mankenlerini ve robotları da kapsar.

Parapsikolojinin yaratıcısı Sigmund Freud’a göre, bu korkunun temelinde bebeğin canlanmasından korkmak yatar.

AGIROFOBİ

Spesifik korkular sınıfına giren agirofobi, karşıdan karşıya geçerken aşırı korkuya kapılma durumudur. Sıkça araba korkusu ile karıştırılsa da birbirlerinden oldukça farklıdır.

Agirofobik kişiler, tek bir arabanın olmadığı bir yolda bile karşıdan karşıya geçerken ciddi sıkıntılar yaşar. Çocukluk yaşlarında ebeveynler tarafından karşıdan karşıya geçme durumlarında aşırı korkutulmuş insanlarda görülür ve bu korku elbette şehirde yaşamayı zorlaştırır.

MAGEIROCOPHOBIA

Yunanca’da, ‘’yemek yapma becerisi olan’’ anlamına gelen ‘mageirokosdan’’ kelimesinden türetilen mageirocophobia, yemek yapma korkusu anlamına gelir.

Bu fobiye sahip olan insanlar, genelde yemek yapan insanları görünce korkuya kapılır çünkü kendilerini bu konuda yetersiz görürler. Bu bozukluk, eğer kişi yalnız yaşıyorsa aşırı zayıflamasına ve sağlıksız beslenmesine yol açabilir.

GELETOFOBİ

Geletofobi, hakkında dalga geçilmesi ve gülünmesi korkusudur. Çoğu insan kendine gülünmesini sevmez. Ancak bu durumu içselleştirerek korkan ayrı bir grup da var. Bu insanlar, her kahkahanın kendileri hakkında olduğunu düşünür.

KSANTOFOBİ

Bazı renkler insanları istemsiz olarak tedirgin edebilir. Spesifik korkular sınıfına giren ksantofobi de sarı renkten korkmak anlamına gelir. Bu hastalığa sahip kişilerin sarı renge özel bir hassasiyeti vardır. Bu durum psikolojik hatta hormonal olarak hastalık yaratabilir.

JINOFOBİ

Jinofobi, genel olarak kadınlardan korkmayı ifade eder. Bu korkunun kaynağını ise genellikle çocukluk dönemlerinde anne, abla ya da öğretmen gibi kadın figürlerinden görülen kötü muamele oluşturur.

KATISOFOBİ

İlk olarak 1904 yılında belgelenen katisofobi, tam olarak 'bir yere oturma korkusu' olarak tanımlanabilir. Ayrıca hareketsiz kalamama durumu olarak da bilinir.

Bu rahatsızlık, sivri bir şeyin üzerine oturma veya hemoroit gibi hastalıklar sonrasında görülebilmektedir.

Bazı durumlarda okul zamanlarındaki cezalara dayanan bu fobi, tanımadığınız veya varlıklı insanların önünde oturunca ortaya çıkan farklı bir fobinin de işareti olabilir.

ARAKIBUTIROFOBİ

Arakibutirofobi, fıstık ezmesinin damağa yapışma korkusu olarak tanımlanabilir. Bu kişiler fıstık ezmesinin üst damakta bıraktığı durumdan rahatsız olurlar.

PENTHERAFOBİ

İlginç fobiler arasında en yaygını olan pentherafobi, temelde kayınvalideden korkmayı ifade eder. lbet Evli insanlar hayatlarında pek çok kere bu korkuyu yaşamıştır.

Gerçek anlamda bu korkuya sahip olan insanlar, genellikle evliliklerinde sorunlarla karşılaşır. Çözümü ise ya terapide ya da boşanmada bulurlar.

Gelin-kaynana tartışmalarının günümüze kadar ulaştığını düşündüğümüzde bu korku hiç boşuna olmasa gerek.

AGORAFOBİ

Agorafobi, kısaca açık yerlerde bulunma korkusu olarak tanımlanabilir. Bu kişiler, açık yerde bulunduğunda başına bir şey geleceğini düşünür ve evden dışarı çıkmaya korkarlar.

Agorafobi, kişilerin hayatını öyle kısıtlar ki ciddi vakalarda hastaların evden dışarı adım atamadıkları bile görülür.

Hastalar tipik olarak, kontrolü kaybetme, kalabalık içinde sıkışıp kalma, kalabalıkta bayılma, düşme ya da tehlike anında kaçamama korkuları yaşarlar.

Bu nedenle agorafobi hastaları, evden çıkmalarını gerektiren bir durum olduğunda gittikleri yerlerden kolay kaçabilecekleri stratejileri belirlemeye çalışırlar. Örneğin, sinemaya gittiğinde kapıya en yakın olan koltuğu tercih etmek ve acil çıkış kapılarının nerede olduğunu öğrenmeye çalışmak.

EZOTROFOBİ

Ayna korkusu anlamına gelen ezotrofobi, insanda aynaya baktığı zaman izlenme, sürekli incelenme, takip edilme hissi yaratır. Sürekli bir çift gözün takibi altında yaşadığını hissetme halidir.

Bu korku, sadece aynalar için değil kişinin özellikle yüz ifadesini yansıtan cisimlere karşı da tedirginlik yaratır. Örneğin bilgisayar-televizyon ekranından, camlardan, güneş gözlüğündeki yansımadan bile tedirginlik hissetmek, bunların hayatın normal akışını etkilemesi yüzünden davranış değişikliği göstermek.

Ezotrofobi; kuaföre gidememek, vitrine bakamamak, televizyonda yansıma görmemek için televizyonu sürekli açık bırakmak, odada ayna bulundurmamak gibi insanın hayatını kısıtlayan bir korku türüdür.

DEIPNOFOBİ

Deipnofobi, kısaca özetlemek gerekirse akşam yemeğinde sohbet etme korkusu olarak tanımlanabilir.

Geçmişten gelen bir sofra adabı vardır. Özellikle herkesin sofrada olduğu akşam yemeklerinde çok fazla konuşulmaz. Herkes yemeğini yer ve muhabbet olayı yemek sonrasına bırakılırdı. İşte bu gelenek, deipnofobinin temel nedeni olarak kabul ediliyor.

Ayrıca modern gelenekleri bilmekte sorun yaşayan insanlar, yemeklerde konuşmayıp yapacağı işe odaklanmayı seçiyor.

SATANAFOBİ

Şeytan korkusu ve şeytandan korkmak olarak bilinen satanofobi, yaşam kalitesini oldukça düşürür. Panik ataklara neden olabilir, insanları sevdiklerinden ve iş ilişkilerinden uzak tutabilir.

Satanofobisi olan bireyler, genelde nefes darlığı, hızlı nefes alma, düzensiz kalp atışları, terleme, baş dönmesi gibi belirtiler gösterir.

OTOMATONOFOBİ

Otomatonofobi; tahtadan yapılmış, kocaman ağzı ve gözleri olan Vantrolog kuklalarından korkma durumu olarak tanımlanır. Vantrolog kuklalar, 30 yıl önce insanların hayatlarında daha fazla yer sahibiydi ve zamanla insanlar bu kuklalardan korkar gala geldiler.

Peki aslında insanları eğlendirmek, gülmesini sağlamak amacıyla yapılan bu kuklalardan neden korkuluyor? Bu soruya cevap verenlerin genel kanısı şu şekilde:

''Kuklalardan çok korkuyorum. Ruhu alınmış ve geriye sadece öfke bırakılmış, nefret dolu birisi gibi görüyorum onları. Sanki yüzlerinde, yapabilse seni öldürecek bir tavır var. İntikam için canlanacakmış gibi. Negatif enerji ile yüklenmiş şeyler. Bunlarla aynı odada yatmayı bırakın, kukla satan bir yerden geçmeyi bile göze alamam.''