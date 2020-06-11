Tekirdağ'dan Gelibolu'ya şehitlik ziyaretine giden öğretmenin, yolda rastladığı aç kalan tilkiyi beslerken girdiği diyalog, izleyenleri gülümsetti.

Ailesiyle birlikte Tekirdağ Malkara’dan Çanakkale’nin Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlik alanına ziyarete giden tarih öğretmeni Mümin Lüftüoğlu, yolda bir tilki görünce aracını durdurdu.

AÇ TİLKİYİ POĞAÇAYLA BESLEDİ

Lüftüoğlu, tilkinin kaçmadığını görünce hayvan severlik örneği sergileyerek yanına yaklaştığı aç tilkiyi poğaçayla besledi.

"TİLKİNİN TAVRI, BİZİM İÇİN GÜZEL BİR AN OLDU"

Lütfüoğlu, “Tilkinin bu kadar yakın ve insandan kaçmayan tavrı bizim için güzel bir anı oldu” ifadesini kullanarak gülümseten o anları telefon kamerasıyla kaydetti.

Öğretmen, yolda rastladığı tilkiyle sohbet etti