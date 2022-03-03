OGS 31 Mart'ta tarih oluyor! OGS HGS değişimi nasıl yapılır?

OGS 31 Mart'ta tarih oluyor! OGS HGS değişimi nasıl yapılır?

Araç sahipleri, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren otoyol ve köprü geçişlerinde OGS yerine HGS kullanacak. Peki OGS ve HGS değişimi nasıl yapılır? İşte OGS - HGS değişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldığını açıklamıştı.

Böylece araç sahipleri, artık otoyol ve köprü geçişlerinde OGS yerine HGS kullanacak. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.

OGS'li araç sahipleri ise HGS'ye nasıl geçiş yapılacağını öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

OGS geçişleri kaldırıldı mı? Köprülerden ve otoyolda OGS ile geçilmeyecek mi? OGS nasıl HGS'ye çevrilir? sorularının yanıtları da merak ediliyor.

Peki, OGS kalktı mı, ne zaman kalkacak? HGS nasıl alınır? OGS'den HGS'ye nasıl geçilir? OGS ve HGS değişimi nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

OGS NEDİR

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Türkiye paralı yollarında kullanılan, para ödeme gişelerinde işlemlere büyük hız kazandıran sistemdir.

Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş banka hesabından veya kredi kartından otomatik para tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle ödeme yapmak için duraksamaya gerek kalmadan gişelerden hızlı bir geçiş sağlanır.

OGS KALDIRILDI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılması kararının alındığını, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren ücretlerin HGS üzerinden tahsil edileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir. Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.''





HGS NEDİR

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinde ödemenin pasif RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği Türkiye'de 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan bir ücretlendirme sistemidir.

Hızlı Geçiş Sisteminin yatırım maliyeti, OGS'ye göre çok daha düşüktür.

OGS VE HGS DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı bankadan ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecek.

KGM'den yapılan açıklamada "Daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart 2022'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecek." denildi.