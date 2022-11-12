Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?

11 Kasım Cuma günü ara tatile giren okulların ne zaman açılacağı şimdiden merak uyandırdı. İşte ara tatilin biteceği o tarih..

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Kasım ara tatili 11 Kasım Cuma günü başladı. Tatilin heyecanını yaşamaya başlayan öğrenciler şimdiden okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

Ara tatilde öğrencilerin derslerden kopmaması için evde zaman zaman derslerini tekrar etmeleri tavsiye ediliyor. Bu ara tatili dinlenerek geçirecek olan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ara tatilin biteceği tarihe çevrildi.

Peki Kasım ara tatili kaç gün sürecek ve okullar ne zaman eğitime devam edecek. İşte merak edilenler..

Ara tatil ne zaman bitiyor?

11 Kasım Cuma günü kapanan okullar eğitime 21 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi ve Pazar günler tatile dahil edilince öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.