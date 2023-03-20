Okulu bırakıp zengin olan ünlülerin hikayelerini duyunca çok şaşıracaksınız! Bakın nasıl zengin olmuşlar... Maddi sıkıntılar sebebiyle okulu bırakan sonrasında milyarder olan ünlülerin gerçek hikayelerini duyunca beyninizden vurulmuşa döneceksiniz. Meğer göründüğü kadar kolay değilmiş. Bakın o ünlüler nasıl bir anda zengin olmuşlar!

Eğitim tabi ki önemli bir detay. İyi bir okulu bitirmiş olmak güzel bir şey ancak diploma her zaman iyi bir kariyerin ve başarılı bir iş hayatının garantisi olmayabilir.

Dünyanın en zengin ve başarılı girişimcilerine baktığımızda bazıları okullarını tamamlamamış. Bu durumda başarılı olmak için iyi okulları bitirmek de gerekmiyor.

Bunun kanıtı dünyanın en zenginlerinin biyografilerinde yer alıyor. Biz de sizler için okulu yarıda bırakıp iş hayatına atılan ve zengin olan ünlülerin hikayelerini derledik.

Acun Ilıcalı

Günümüzde medya patronu ve futbol kulübü sahibi olan Acun Ilıcalı’nın hayatı başlarda zordu. Kadıköy Anadolu Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce bölümünü kazanan Acun, 19 yaşında okulu bırakıp, iş hayatına atılmak zorunda kaldı.

Show TV’de işe başlayan Acun Ilıcalı’nın ünlü olması 2002 yılında Acun Firarda programıyla oldu. Hem dünyanın birçok yerini gezme fırsatı buldu hem de kendini Türkiye’ye tanıttı. Daha sonra ülkemizde çok popüler olan Var mısın yok musun, Survivor, Yetenek sizsiniz Türkiye ve O Ses Türkiye gibi programların sunuculuğunu yaptı. TV8’i satın alıp, kendi kanalında çalışmaya devam etti. 1,5 milyar dolarlık servete sahip olduğu söylenen Acun Ilıcalı’ya okulu bırakmak yaramış gibi.

Nusret Gökçe

Nusret’i artık tüm dünya ilginç tavırları ve pahalı restoranları ile tanıyor. 1983 yılında dünyaya gelen Nusret, maddi sebeplerden dolayı ortaokulu bırakmak zorunda kaldı ve bir kasap dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı.

Azimli olması sayesinde kasaplıktan şefliğe geçen Nusret, bu işi daha iyi öğrenebilmek için 2009 yılında Arjantin’e, 2010 yılında ise Amerika’ya gidip oradaki restoranlarda çalıştı.

2010’da Türkiye’ye döndüğünde Nusret Steakhouse’u kurdu ve o günden beri işletmesini geliştirmeye devam ediyor. Şimdilerde toplam 28 restoranı var ve 2 milyarlık servete sahip.

Bill Gates

Yıllardır dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Bill Gates de okulu yarıda bırakanlardan. Harvard’da okumak birçok kişinin hayaliyken o derslere pek önem vermiyordu. Bir gün Bill Gates, bilgisayarların çalışabilmesi için donanımdan çok, o donanımları kontrol edebilecek bir yazılıma ihtiyaç olduğunu keşfetti ve kendi şirketini kurmak için okuldan ayrıldı.

1975 yılında Microsoft’u kurdu ve Windows işletim sistemini oluşturdu. Bugün 129 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4. İsmi.

Mark Zuckerberg

Hepimiz Mark Zuckerberg’i Facebook’un kurucusu olarak biliyoruz. Aynı zamanda dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp ve Instagram’ın da sahibi.

75 milyar dolarlık servetinin ilk adımı Harvard Üniversitesi’nde okurken kurduğu “Facemash” adlı site ile başlıyor. Bu site ilk kurulduğunda okuldaki en güzel ve en yakışıklı öğrencilerin seçildiği bir siteydi. Kısa sürede çok popüler oldu. Ama okulun veri tabanı kullanıldığı anlaşılınca site kapatıldı.

Mark da bunun üzerinde arkadaşlarıyla birlikte Facebook’u kurup siteyle daha çok ilgilenmek için okulu bıraktı. 2004 yılında kurulan Facebook’un günümüzdeki değeri 600 milyar dolar.

Gabe Newell

Tüm oyunseverlerin tanıdığı, Steam’in sahibi Gabe Newell da Harvard’ı bırakan isimlerden. Gabe, 1983 yılında okula devam ederken Microsoft’ta staja başladı. 3 aylık stajın ardından bir gün “Microsoft’ta 3 ayda öğrendiklerim Harvard’da geçirdiğim bunca zamanda öğrendiklerimden çok fazlaydı” deyip okulu bıraktı ve Microsoft’ta işe başladı.

13 boyunca burada çalıştıktan sonra ayrıldı ve 1996 yılında bir oyun firması olan Valve’ı kurdu. Dünyanın en ünlü oyunlarından olan Half Life’ı yapan bu firma, zamanla daha da büyüdü ve bir oyun satın alma platformu olan Steam’i kurdu. Kendisi şuan 9 milyar dolarlık servete sahip.

Amancio Ortega

Amancio Ortega, Zara, Bershka, Pull n Bear, Stradivarius ve birçok markanın sahibi. Amancio, yoksul bir aileden geliyordu ve 14 yaşında okulu bırakıp çalışmaya başladı. 25 yıl boyunca tekstil sektöründe çalıştıktan sonra 1975’te kendi giyim mağazasını açtı. Mağaza’nın adı ise şimdilerde birçoğumuzun alışveriş yaptığı Zara’ydı.

Bugün ise sahip olduğu mağazaların sayısı 7000’i geçiyor ve 100.000 üzerinde çalışanı var. 60 milyar dolara sahip Amancio, mütevazi bir hayat sürüyor.

Steve Jobs

Steve Jobs’un kurduğu Apple’ı bilmeyen yoktur. 1972 yılında Reed Üniversitesi’ne başlayan Steve Jobs, saha ilk senesinde okulu bıraktı. Okulu bıraktıktan sonra o dönemin ünlü oyun üreticilerinden olan Atari’de oyun tasarımcısı olarak çalışmaya başladı.

1976 yılında ise arkadaşı Steve Wozniak ile evinin garajında Apple’ı kurdu. Şirketi kurduklarında Jobs 21, Wozniak ise 26 yaşındaydı. Bilgisayar üretip satmakla başlayan Apple, daha sonra iPod ve iPhone’u piyasaya sürüp devrim yarattı. 2011 yılında hayatını kaybettiğinde Steve Jobs’un serveti 10 milyar dolardı. Apple şirketinin şimdiki değeri ise 2,8 trilyon dolar.