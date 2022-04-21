Öküz öldüren soğuk: Sitte-i Sevr nedir, ne zaman başlayacak 2022?

Nisan ayının son günlerinde görülen Sitte-i Sevr, kapıya dayandı. Peki Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Nisan ayının sonuna yaklaşılırken Sitte-i Sevr adı verilen boğanın 6 günü soğuklarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Öküz soğuğu adı da verilen Sitte-i Sevr, nisan ayının fırtınalı günlerini tanımlar.

Sitte-i Sevr, eski dönemlerde sıkça kullanılmıştır. Özellikle Anadolu'da yaşayan çiftçiler, "Sitte-i sevir, her saati bir devir", denizciler ise "Sitte-i sevür, kapıyı çevür" sözleriyle insanları uyarmışlardır.

Peki, Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlıyor? Öküz soğuğu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Boğanın 6 günü soğukları ne zaman? İşte detaylar…

Sitte-i Sevr nedir?

Sitte-i Sevir, Nisan ayında yaşanan soğuk günler için ifade edilmektedir. Genellikle altı gün sürmesi nedeniyle ''Boğanın 6 günü'' olarak da bilinir. Sitte-i Sevir, öküz soğuğu olarak da belirtilmektedir.

Halk takvimine göre, Güneş'in boğa burcunda olduğu nisan ayında fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılır.

Sitte-i Sevr soğukları ne zaman 2022?

Altı rakamını ifade eden ''sitte'' ile boğa burcu anlamını taşıyan ''sevr/sevir'' sözcüklerinin birleşiminden oluşan Sitte-i Sevr dönemi, 21 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasındadır. Bu tarihlerde, rüzgar, fırtına ve hava olayları meydana gelir.