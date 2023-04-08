Okyanus sıcaklıkları Nisan'da rekor seviyeye ulaştı ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (Noaa) alınan bilgiler doğrultusunda okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı, 6 Nisan'da okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı 21.1 derece olduğu belirtildi.

DHA

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenenlerin başında ise okyanuslar geliyor.

En yüksek seviyeye ulaştı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (Noaa) alınan bilgiler doğrultusunda okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı, uydu kayıtları başladığından beri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Okyanus sıcaklığı 21.1 derece oldu

NOAA ve Maine Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan okyanus sıcaklıkları ölçümlerine göre Nisan ayında okyanus yüzeyi ortalama sıcaklıkları, 2016’daki 21 derecelik rekoru geçerek 21.1 derece oldu.

Uydu kayıtlarının başladığı zamandan itibaren tutulan kayıtlara göre 6 Nisan'da uydular tarafından tespit edilen sıcaklığın bir rekor olduğu görüldü.