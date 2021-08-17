Olaylı gecenin ardından ilk paylaşım! Kerem Aktürkoğlu sessizliğini bozdu..

Kerem Aktürkoğlu, dün oynanan maçta takım arkadaşı Marcao tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Yaşanan olaylarından ardından ise Aktürkoğlu'ndan ilk paylaşım geldi.

Galatasaray-Girsunspor maçına goller değil yaşanan olaylar damga vurdu.

Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması, alınan galibiyete gölge düşürdü.

Marcao maçtan kırmızı kart ile atıldı, maç sonu soyunma odasın alınmadı ve bugün yapılan idmanda yer almadı.

Marcao için verilecek cezanın bugün açıklanması beklenilirken, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk paylaşım geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kerem Aktürkoğlu yaşanan olayların ardından, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Aktüroğlu'nun paylaşımında sadece Galatasaray logosu yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları Kerem'in, "Aslolan Galatasaray'dır." mesajı verdiğini belirtti.

MARCAO'NUN CEZASI BUGÜN AÇIKLANACAK

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik heyet kapsamlı bir rapor hazırlıyor. İdari bir durum var.

Kamuoyu müsterih olsun, yapılan işle ilgili bir ceza olacak.

Teknik heyetin bize bir rapor vermesini istedik. Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, kamuoyuna kararımızı sunarız. Karar %99 bugün açıklanacak.

Birikim olabilir, adrenalin olabilir ama olmaması gereken bir durum. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir." açıklamasında bulundu.