Olimpiu Morutan kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan'ın hayatı ve kariyeri

Galatasaray, Rumen oyuncu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu gelişme sonrası Olimpiu Morutan'ın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Olimpiu Morutan kimdir?

2021-2022 transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'dan bomba bir transfer haberi geldi.

Sarı kırmızılı klüp, Fatih Terim'in daha önce çok beğendiğini dile getirdiği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı, 2026 yılına dek kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılı taraftarlar, Olimpiu Morutan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında ve nereli, angi takımlarda oynadı? İşte Galatasaray’ın yeni transferi Olimpiu Morutan'ın hayatı ve kariyeri...

MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde dünyaya gelen Olimpiu Morutan, futbol yaşantısına Universitatea Cluj altyapısında başlamıştır.

2015 yılında henüz 16 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen Morutan, burada 5 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynamıştır.

Ağustos 2016'da bedelsiz olarak Botosani'ye transfer olan yıldız solak, burada geçirdiği 2 yılda 59 maça çıkmış ve 2 gol, 5 asistle skora katkı sağlamıştır. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Rumen oyuncu, 2018 yılında 700 bin euro bonservis karşılığında Steaua kulübüne imza atmıştır.

Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak lanse edilen sol ayaklı oyuncu, FCSB'de çıktığı 104 resmi maçta 14 gol atmış ve 30 da asist yapmıştır.

1.73 boyundaki 10 numara oyuncusu, profesyonel kariyerinde çıktığı 169 resmi maçta 17 gol, 36 asistle skora katkı sağlamıştır.