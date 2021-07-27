Olimpiyat madalyaları gerçek altın mı? Bir olimpiyat madalyasının değeri...

Olimpiyat madalyaları gerçek altın mı? Bir olimpiyat madalyasının değeri...

Tokyo Olimpiyatları heyecanı devam ederken, akıllarda bir soru da yerini aldı: Olimpiyat madalyaları gerçek altın mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında ülkeler arası spor müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'den de sporcularımızın katıldığı Olimpiyatlarda derece alan sporcular, madalyanın sahibi oluyor. Bunun üzerine Olimpiyatları takip eden sporseverlerin aklına Olimpiyat madalyaları gerçek altın mı? Olimpiyatlarda gerçek altın mı veriliyor? soruları takıldı.

Peki bu madalyaların değeri ne kadar?

Elbette madalyaların manevi değerini ve getirdiği prestiji ölçmek mümkün değil. Ancak madalyaların içlerinde kullanılan malzemelerin toplam maliyeti hesaplanabilir.

İşte merak edilen soruların yanıtı...

OLİMPİYAT MADALYALARI GERÇEK ALTIN MI?

Tokyo 2020 olimpiyatlarındaki altın madalyanın sadece %1.2 lik kısmı altından oluşmaktadır. Madalyanın geri kalan kısmı yani %98.8 lik kısmı ise gümüşten oluşmaktadır. Bundan dolayı altın madalyaların değeri yaklaşık olarak 650 dolar civarındadır.

GÜMÜŞ MADALYA GERÇEKTEN GÜMÜŞ

Gümüş madalya ise 550 gram saf gümüşten oluşuyor. Bu da 445 dolara denk geliyor.

Bronz madalya ise yüzde 95 bakır ve yüzde 5 çinkodan oluşuyor.