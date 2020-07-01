Olimpiyatlara koşan milli çift bir türlü evlenemedi

Atletizm Milli Takım sporcusu çift, önce olimpiyatlara hazırlanmaktan şimdi de koronavirüsten dolayı bir türlü evlenemiyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün milli sporcuları Özlem Kaya ile Yusuf Alıcı, 2017 yılında taktıkları nişanı bir türlü düğüne tamamlayamıyor.

Atletizm Milli Takım sporcusu 29 yaşındaki çift, 2005 yılında Antalya kampında tanışıp, 2017 yılında nişanlandı. Ancak düğün yapmaya bir türlü fırsat bulamadı.

Sayısız madalyası bulunan Kaya ile Alıcı, yurt içindeki ve dışındaki şampiyonalara sürekli katılmaları nedeniyle evliliği erteledi.

KATILMAK İÇİN DÜĞÜN ERTELEDİKLERİ OLİMPİYAT İPTAL OLDU

Üç yıldır yarışlar nedeniyle bugüne kadar evlenemeyen çift, 2019'un Aralık ayında, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılıp döndükten sonra dünyaevine girmeye karar verdi. Ancak, pandemi nedeniyle hem olimpiyatlar yapılamadı hem de çiftin düğünü.

"UMARIZ YIL SONUNA KADAR HER ŞEY DÜZELİR"

Akıllarındaki düşüncenin, ilk olarak katıldıkları yarışmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanmak olduğunu belirten 2016 yılı Amsterdam Büyükler Avrupa Üçüncüsü Özlem Kaya, "Yarışmalar nedeniyle 3 yıldır evlenemiyorduk. 2020 Olimpiyatları'na katılıp iyi bir derece aldıktan sonra evlenme kararı aldık. Ancak pandemi nedeniyle ne olimpiyat oldu ne de bizim düğün. Her şeye rağmen bu yılın sonunda nikah masasına oturmak için mücadele edeceğiz. Umarız o güne kadar her şey normalleşir ve düğün gibi düğün yaparız. Sadece gelin ve damadın değil tüm davetlilerin oynadığı bir düğün olur." diye konuştu.

"2020 HAYALLERİMİZİ YIKTI"

Atletizm Milli Takımı antrenörü ve aynı zamanda sporcusu olan 2009 Avrupa Dağ Şampiyonu Yusuf Alıcı ise "Evliliğimizi sürekli ertelediğimiz için üzülüyoruz; ama ikimiz de bunun böyle olması gerektiğine inanıyoruz. 2020, birçok kişi gibi bizim de hayallerimizi yıktı. Olimpiyatta iyi bir derece alarak nikah masasına oturacaktık. İkisi de olmadı. Ama umutluyuz." dedi.









