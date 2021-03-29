Öllüğün Körü nasıl yapılır, malzemeleri neler? Öllüğün körü ismi nereden geliyor?

Öllüğün Körü yemeği, ‘Ankara Halk Mutfağı’ kitabında yer alacak olmasıyla gündeme geldi. Haberi duyan vatandaşlar, öllüğün körü isminin nereden geldiğini ve yemeğin tarifini merak ediyor.

Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ‘Yöresel Mutfak Kültürü’nün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla ‘Ankara Halk Mutfağı’ projesini başlattı. Projeye göre, Ankara’ya özgü yiyecekler ‘Ankara Halk Mutfağı’ kitabında yayımlanacak.

Çankaya Belediyesi çalışmaya ‘öllüğün körü’ yemeği ile katılırken, Kahramankazan Belediyesi de katı haside (pekmez tatlısı), öküz helvası gibi yöresel lezzetlerini hazırladı.

Bunun üzerine, Ankara yöresine ait bir yemek olan, Kütahya tarafında da yapılan öllüğün körü yemeğinin tarifi merak konusu oldu.

Peki, öllüğün körü tarifi nedir, malzemeleri neler? Öllüğün körü ismi nereden geliyor? İşte, detaylar..

ÖLLÜĞÜN KÖRÜ İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Sinirlenen insanların sitem etmek için kullandığı "elinin körü" ya da halk ağzıyla "öllüğün körü" sözü aynı zamanda çoğumuzun bildiği devamlı yaptığı bir yemeğin adı.

Bir rivayete göre, bir yandan erişteyi, diğer yandan kıymayı pişiren birine komşusu ısrarla ne yaptığını sorar. İşi başından aşkın olan kişi ise cevap verecek fırsatı bulamaz. Komşusunun ısrarlı sorusuna dayanamaz ve "Öllüğün körü" der. O günden bugüne bu yemek her yapıldığında bu sözle anılır.

ÖLLÜĞÜN KÖRÜ MALZEMELERİ

2 kilogram erişte

4 çorba kaşığı tereyağ

250 gram kıyma (isteğe bağlı peynirle de yapılabilir)

250 gram ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

ÖLLÜĞÜN KÖRÜ YAPILIŞI