Gece saatlerinde yiyecek aramak için dolanan anne su samuru ve 2 yavrusu objektiflere takıldı.

Erzurum'da bulunan Oltu Çayında dün gece saatlerinde su samuru ailesi kendisini gösterdi.

Bir anne ve 3 yavru su samuru ailesi yiyecek ararken yavru sus samurları insanlardan rahatsız olup saklandı.

SESLENEREK YAVRULARINI ARADI

Anne samur ise Oltu çayında aşağı yukarı giderek dakikalarca yavrularına seslenerek aradı.

Oltu Çayı'nda yemek arayan su samurları görüntülendi ViDEO

"İLK DEFA GÖRDÜK, BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Bölgede bulunan vatandaşlardan Oğuzhan Önal, “Nesli tükenmekte olan Su samurları ilk defa Oltu Çayında gördük” dedi.

Barış Bektaş ise “İlk defa su samuru gördük Oltu çevresinde bu bizim için büyük bir şans büyük bir ilgiyle bunları korumamız gerek heyecanlıyız şanslıyız diye bilirim” dedi.