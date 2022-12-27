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    Ölü yıkayıcısı: Gassal nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

    Türkiye'de vefat eden Müslümanlar, defin öncesi yıkanır. Merhumu yıkayan kişiye "gassal" denir. Peki gassal nasıl olunur? Gassal ne işe yapar? Gassal maaşı ne kadar? İşte tüm merak edilenler...
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 11:08
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    Ölü yıkayıcısı: Gassal nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

    Müslüman ülkelerde ölüler yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır ve son yolculuklarına uğurlanır.

    Vefat eden kişiyi defnetmeye hazırlamak gassalın görevidir. Gassal kelimesi de Türkçe'de "ölü yıkayıcı, gasleden" anlamına gelir.

    Merhumu İslami usullere göre yıkayıp temizleyen gassallar, 657'ye tabi olan kadrolu memurlardır.

    Peki gassal nasıl olunur? Gassal maaşları ne kadar? Gassallar ne iş yapar?

    Nasıl gassal olunur?

    Gassallık için en az lise mezunu olma şartı vardır. Lise mezunu kişi ayrıca KPSS’ye girmeli ve ardından açılacak olan kadrolara başvuru yapmalıdır.

    Her il ve ilçede gassal alımları gerçekleşmektedir.

    Ayrıca imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi mezunlarının gassal alımlarında öncelikleri vardır.

    Gassallık mesleğinin en büyük avantajı haftalık çalışma saatinin 8-9 saat olmasıdır.

    Ölü yıkayıcısı: Gassal nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar? #1

    Kimler gassal olabilir?

    Kolay bir meslek olmaması ile beraber gerekli koşul ve şartları sağlayan herkes gassal olabilir. Ancak soğukkanlı ve metanetli olmak mesleği yerine getirmek için önemlidir. Psikolojik olarak güçlü olmak gerekir.

    Duygusal zorlukları göze alabilecek kişilerin bu mesleği tercih etmesi tavsiye edilir.

    Gassalın görevleri

    • En önemli görevi İslami usullere uygun olarak ölüleri yıkamaktır.

    • Vefat eden kişiyi yakınları son kez görmesi için hazır hale getirmektir.

    • Vücutta oluşmuş olan yaralanmaları temizler.

    • Kefelenme işlemini yürütür.

    Ölü yıkayıcısı: Gassal nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar? #2

    Gassal maaşları 2023

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu personel olan gassalların maaşları 2022 yılı itibarıyla ortalama 5-6 bin TL maaş almaktadır. 2023 yılı zammı ile birlikte 8-9 bini bulması bekleniyor.


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