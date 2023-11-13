Ölülerin üzerine neden bıçak konur? Sebebi bakın neymiş... Cenazelerde sıkça karşılaşılan durumlardan biri de ölünün üzerine bıçak konmasıdır. Peki ölünün üzerine neden bıçak konur? Cevabı şaşırtacak…

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Cenaze törenlerinde sıklıkla rastlanan geleneklerden biri, ölünün tabut içinde ya da mezar üzerine konulan bıçaklardır.

Bu gizemli ritüel, birçok kişi tarafından merak konusu olup, çeşitli kültürlerde farklı anlamlara gelebilmektedir.

Ölünün üzerine bıçak konmasının temel nedenlerinden biri, bazı kültürlerde ruhun öbür dünyaya rahat geçişini sağlamak olarak kabul edilir.

Bu inanışa göre, ölü bedeni korumak ve ruhu rahatlatmak amacıyla bıçak konulur. Ayrıca, bazı geleneklere göre bıçak, kötü ruhları uzak tutma işlevi görebilir.

En çok yaygın olan sebebi bakın neymiş...

Ölünün üzerine neden bıçak konur?

Ölünün üzerine bıçak konmasının hiçbir dini anlamı yok. Ancak

Henüz yeni ölmüş birinin cesedinin üzerine özellikle de bıçak veya sert ya da metal bir cisim genellikle cesedin şişmesini önlemek için konuluyor.