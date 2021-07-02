Ölüm haberi yasa boğdu... Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet kimdir, neden öldü?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında yaşamını yitirdi. İmza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulunan Kartal Tibet'in hayatı...

Yeşilçam'a yıllarını veren, oyunculuktan yönetmenlik ve senaristliğe kadar girdiği her işi başarıyla kotaran sanatçı Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Civan Canova, Kartal Tibet'in vefat haberini sosyal medya hesabından, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" sözleriyle duyurdu.

Tarkan filmlerinin yıldızı Kartal Tibet'in vefat haberi, herkesi yasa boğdu. Ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, sevenleri Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.

Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filmde başrolü üstelenerek sanat dünyasıyla tanışan Tibet, "Tarkan" karakteri ile bütünleşmişti.

Peki Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet kimdir? İşte Kartal Tibet'in hayatı ve biyografisi...

KARTAL TİBET KİMDİR?

27 Mart 1938 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yapan Tibet, Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlenmiştir.

Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini artırmıştır.



Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etmiştir.

Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırmış ve bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etmiştir.

1976 yılında oyunculuğu bırakıp ''Tosun Paşa'' filmiyle yönetmenliğe başlayan Tibet'in önemli filmleri arasındaİ Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer almaktadır.

1993 - 1997 yılları arasında yayımlanan ''Süper Baba'' adlı dizinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D'de yayımlanan ''Zoraki Koca'' adlı televiyon dizisini yönetmiştir. 2008 yılında Show TV'de yayımlanan ''Hayat Güzeldir'' dizisinin yönetmenliğini üstlenen usta isim, evli ve iki çocuk babasıydı.

ALDIĞI ÖDÜLLER

2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü

2002 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü

FİLMOGRAFİ