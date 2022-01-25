Ölüme yol açıyor! Hipoterminin bilinen 13 belirtisi ve tedavisi

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte gündeme gelen hipotermi, 37C olan vücudun normal sıcaklığının 35C'nin altına düşmesi sonucu meydana gelen rahatsızlıktır. İşte belirtileri ve tedavisi..

Geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı, etkisini iyice artırarak neredeyse tüm yurdu etkisi altına aldı. Tarihin en zorlu karla mücadelelerinden biri yaşanırken tedbir kararları da art arda geldi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu, birçok ilde memurlara idari izin verildi, uçak ve otobüs seferleri iptal edildi.

Uzmanlar, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini daha fazla göstereceğini ve hava sıcaklığının eksi 2 derecelere kadar düşeceğini bildirdi.

Bu nedenle akşam saatlerinde dışarıya çıkılmaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, uzun süre soğuk havada durmanın hipotermiye neden olabileceğini belirtti.

Peki hipotermi nedir, belirtileri nelerdir? Hipotermi tedavisi var mı, nasıl yapılır? İşte hipotermi hakkında bilmeniz gerekenler...

HİPOTERMİ NEDİR

Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan vücudu normalde 37 derece bir sıcaklığa sahiptir. Eğer bu ısı korunmaz hale gelirse, hipotermi hastalığı devreye girer.

Hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk havaya maruz kalan kişilerde görülür. Özellikle soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

Acil müdahale sırasında yapılması gereken ilk şey ise vücudu normal sıcaklığına geri getirmeye çalışmak olmalıdır.

Hipotermi, kış aylarının da gelmesiyle birlikte özellikle de kırsal bölgelerde veya açık arazilerde çalışanların, inşaatlarda çalışanların, evsiz olan insanların , yaşlıların ve çocukların oldukça dikkatli olması gereken bir konudur.

Terapötik hipotermi ise kalbi durduktan sonra kalp masajı ile tekrar hayata dönen kişiye beyin hasarını da önlemek amacıyla uygulanan bir tedavi şeklidir. Bu tedavi şeklinde hastanın ilk 4-6 saat içinde vücut ısısı 32-34 dereceye indirilir ve bu ısıda ortalama olarak 18 saat sabit tutulur.

HİPOTERMİ NEDENLERİ

Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Havanın soğukluğuna uygun olarak seçilmemiş olan kıyafetler

Soğuk havalarda yetersiz hareket etmek

Sıcak veya soğuk hava fark etmeksizin su içinde uzun süre vakit geçirmek

Soğuk suya düşmek

Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda ıslak veya nemli giysiler

Vücutta geniş çaplı yanıklar

Karlı ve çok soğuk olan havalarda kaza geçirmek

Vücudun soğuk yüzeylerle uzun süre temasta bulunması,

Kişinin ihtiyaçları ile orantılı şekilde yani doğru ve yeterli şekilde beslenmemesi,

Yorgunluk hali,

Alkol tüketmek,

Uyuşturucu özellikli bitki veya ilaç gibi maddeleri kullanmak

HİPOTERMİ RİSK GRUPLARI

Vücut ısısını dengeleme ve düzenleme işlevi az olduğu için yaşlılarda veya bebeklerde hipotermi riski daha yüksektir.

Kişinin yorgun olması durumunda vücut ısısının düşmesine karşı ısıyı yükseltme yeteneği azalır. Bu nedenle yorgun kişiler için hipotermi daha büyük bir risk taşır.

Şizofreni, bipolar bozukluk, demans gibi ruhsal sağlık problemleri olan kişiler sıcaklığa uygun bir şekilde giyinemeyebilir. Bu nedenle hipotermiye yakalanma olasılıkları daha fazladır.

Alkol kullanımı da kısa bir süreliğine sıcak hissetmeyi sağlasa da sanılanın aksine kana karıştıktan sonra damarların genişlemesine yol açarak ayak tabanlarından ısının hızlı şekilde kaybolmasına neden olur.

Uyuşturucu kullanımı sonrasında zihinde bir bulanıklık yaşanması ve her şeyin net şekilde hatırlanmaması soğuğa karşı duyarsızlaşmaya böylece de hipotermi oluşumuna neden olur.

Felçli kişiler, beslenmeye bağlı his kaybı, omurilikte herhangi bir zedelenmeye bağlı olarak gelişen his kaybı, yanıklar nedeniyle ortaya çıkan his kaybı gibi durumlarda da kişi soğuğa karşı duyarsız hale gelebilir.

Antidepresan sınıfında bulunan ilaçlar veya antipsikotik ilaçlar da vücudun sıcaklık dengesini ayarlayabilme yeteneğine etkide bulunabilir.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ

El ve ayaklarda soğukluk

Cilt renginde solukluk

Aşırı derecede titreme hali

Seste kısıklık

Aşırı yorgunluk durumu

Hafif zihin karışıklığı

Konuşmanın yavaşlaması

Ses kısıklığı

Soluk alışveriş hızında git gide yavaşlama görülmesi

Zayıf nabız alınması

İleri seviyesinde bilinç kaybı oluşması

Baş dönmesi

Işığa tepki veremez duruma gelmesi

HİPOTERMİ TEDAVİSİ

Hastanın soğuk nedeniyle kaybettiği enerjisinin sağlanması ve soğuktan boşalan glukoz depolarının tekrar doldurulması amacıyla glukoz uygulaması yapılır.

Tedavi seçiminde hipotermi nedeni oldukça önemlidir. Örneğin yoğun alkol kullanımına bağlı olarak hipotermi geçiren hastaya tiamin başlanabilir.

Hastanın soğuğa fazla maruz kalması nedeniyle sürekli idrara çıkması, yüksek sıvı kaybına neden olur ve kaybedilen bu sıvının takviye edilmesi gerekir.

Uygulanan bazı tedavi yöntemleri ve acil müdahale yöntemleri sonrasında da vücut ısısı normale dönmeyen kişilere steroid uygulaması yapılabilir.