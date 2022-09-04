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- Ömer Tuğrul İnançer kimdir ve nereli? İşte hayatı..
Ömer Tuğrul İnançer kimdir ve nereli? İşte hayatı..
- 04.09.2022 - 15:38
- Güncelleme : 04.09.2022 - 15:39
Yazar, hukukçu, müzisyen ve muttasavvıf olan Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Karagümrük'te bulunan Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in yarın İstanbul'da defnedileceği açıklandı.
İnançer'in vefatından sonra sosyal medyada hayatı araştırılmaya başlandı.İşte Ömer Tuğrul İnançer'in hayatı..
Ömer Tuğrul İnançer kimdir?
Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Ömer Tuğrul İnançer İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi bölümü mezunudur.Buradan mezun olduktan sonra 1991 yılına kadar hukuk müşavirliği yapan İnançer 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atandı.
Ömer Tuğrul İnançer aynı zamandaTürk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticisidir.
Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayata veda etti..
Kitapları
- Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri
- Vakte Karşı Sözler
- Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri
- Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana
- Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)
- Sohbetler
- Gönül Gözü (Kenan Gürsoy)
- Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile)
- Aşk Kağıda Yazılmıyor
- Mübarek Vakitler